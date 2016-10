Kuigi juustupõhja saab teha ka ainult riivjuustust, lisab Minna tainale ka muna, mis annab kerget kohevust ja toorjuustu, mis annab kreemisust. Juustupõhja puhul peab aga arvestama, et see vajab umbes 20 minutit eelküpsetamist.

Juustupõhja avastas kohviku Pööning pitsameister Minna Mänd, kui ta pidas ketodieeti ehk järgis süsivesikuvaeset ja rasvarohket menüüd. "See on küll väga rammus, kuid ainuke pitsa, mida ma siis nautida sain," lausub ta.

Põhi peaks 250kraadises ahjus krõbedaks küpsema 12 minutiga.

Samuti saab krõbeda pitsapõhja hapukoorega. Selleks sega neli detsiliitrit nisujahu kahe teelusikatäie küpsetuspulbri ja natukese soolaga. Seejärel näpi hulka pehme või, lisa kaks detsiliitrit hapukoort ja sega kõik ühtlaseks. Kui tainas on õhukeseks rullitud, puista peale meelepärane kate ja pane 200kraadisesse ahju 15–20 minutiks küpsema.

Terviseteadlikumatel soovitab Minna tavalise nisujahu asemel kasutada täisteranisujahu. Viimasel juhul tuleb aga arvestada, et tainas jääb teralisem. "Olen ka odrajahu peale mõelnud, sest mulle väga maitsevad odrajahupannkoogid, aga pitsapõhjas pole ma seda veel katsetanud. Odrajahupannkoogid aga kipuvad kergemini lagunema, nii et sama võib juhtuda ka pitsapõhjaga," arvab ta.

Muidugi võib põhja teha ka tatrajahust, kuid selle spetsiifilise maitsega harjumine nõuab aega.

Sügavkülmas säilib paar kuud kindlasti

Pitsapõhja saab teha ka lillkapsast, suvikõrvitsast ja kikerhernestest. Kuid nii nagu juustupõhja, tuleb ka neid eelnevalt küpsetada. Toiduhuviline Merilin Taimre teeb kikerhernepõhja ühest munast ja 400 grammist kikerhernekonservist, lisades neile kaks purustatud küüslauguküünt, 1,5 supilusikatäit seesamipastat ning soola ja pipart. "Esmalt tuleb kikerherned jooksva vee all ära loputada, paberrätikuga kuivatada ja siis koos teiste komponentidega köögikombainis ühtlaseks massiks purustada. Siis vormida sellest ahjupannile pitsapõhi ja panna see 200kraadisesse ahju umbes 20 minutiks küpsemat", õpetab ta.

Kui kate on peale pandud, tuleb pitsa viieks minutiks ahju tagasi panna. Minna sõnul saab kikerhernestest muudki põnevat valmistada, näiteks veganid teevad kikerhernekonservi vedelikust beseed.

Samuti soovitab Minna pitsatainasse ürte panna. "See annab põhjale mõnusa aroomi ning ka maitse läheb tugevamaks," ütleb ta.

Kes armastab aga siiski traditsioonilist pärmitainapõhja, siis ka selle valmistamist saab lihtsustada. Nimelt võib taina valmis teha, kuid enne, kui see kerkima hakkab, toidukilesse mässida ja pätsikestena sügavkülma järgmist pitsategu ootama panna.

Sügavkülmast välja võttes tuleb tainapäts külmkappi aeglaselt sulama panna. "Umbes ööpäeva peaks ta sulama. Et oleks aga lihtsam rullida, siis tuleks tainas tunnike enne toatemperatuurile võtta. Tainast saab rullida ka otse külmkapist võttes, kuid siis on see natukene raskem. Põhi kerkib ahjus paremini, kui ta on enne mõnda aega soojas olnud," räägib Minna.

Paar kuud säilib tainas sügavkülmas kindlasti, kuid tegelikult ei juhtu temaga ka poole aastaga midagi, usub pitsameister.

Hea pitsapõhi sünnib puhtast toorainest

Traditsioonilise pärmitainapitsa austaja ja raamatu "Ma armastan pitsat, pole midagi parata» autor Rasmus Punkari sõnul seisneb õhukese põhjaga pitsa valmistamise nipp eelkõige taina õhukeseks rullimises. Krõbeduse annavad põhjale taina koostises olevad vesi ja õli. "Samuti loeb ahju temperatuur, mis õhukese pitsa tegemisel peaks olema 220–270 kraadi ja soovitatav on kasutada pöördõhku," ütleb Rasmus. Paksu põhja tegemiseks tuleb tainas vajutada vormi põhja umbes 1–1,5 cm paksuseks.

Hea klassikalise pitsapõhja eelduseks on pitsasõbra sõnul puhtad toorained. Tainas tuleb kokku segada:

puhtast veest – ei jäta pitsapõhjale kõrvalmaitset ning on oluline, et põhi küpseks krõbedaks;

oliiviõlist – annab pitsapõhjale meeldiva maitse ja lisab krõbedust;

pärmist – kergitab tainast ning muudab selle elastsemaks;

jahust – kõige parem on nisujahu, täpsemalt tüübid 550 ning 405;

soolast ja suhkrust – annavad ja tugevdavad maitset. (Allikas: ÕL)

Juustupõhjaga pitsa peal on tomatikaste, paprikatükid, punase sibula kuubikud, virsikutükid, päikesekuivatatud tomatid ja riivjuust. (Tiina Kõrtsini)

Juustu­põhi

Vaja läheb: 400 g riivjuustu, 2 muna, 150 g maitsestamata toorjuustu, soovi korral kuivatatud ürte (näiteks tüümiani, basiilikut või punet).

Valmistamine: Vahusta munad, lisa riiv- ja toorjuust, soovi korral ka ürdid ja sega ühtlaseks massiks. Aja segu 38 x 30 cm suurusel ahjuplaadil kätega ühtlaselt laiali või vooli ringikujuliselt plaadile. Küpseta põhja 200kraadises ahjus umbes 20 minutit, kuni see muutub ilusaks kuldseks. Tõsta peale meelepärane kate, raputa peale ka veidi juustu (hästi sobib mozzarella) ning küpseta veel 10 minutit.

Lihtne pitsakaste

Vaja läheb: 3 küpset tomatit, 1 küüslauguküüs, 5 basiilikulehte, 1 tl punet, 1 tl kuivatatud tüümiani, ½ tl soola.

Valmistamine: Lisa kõik koostisained blenderisse ja püreesta, kuni moodustub ühtlane mass. Määri kaste tainale ja lisa peale meelepärane täidis. (Allikas: Minna Mänd, kohviku Pööning pitsameister)

Lillkapsa-pitsapõhi (Martiina Anni)

Lillkapsa-pitsapõhi

Vaja läheb: 1 kg lillkapsast, 1 dl riivitud parmesani, 1 muna, 1 tl röstitud sibulahelbeid, 1 tl sinepit, soovi korral veidi küüslaugu­pulbrit.

Valmista­mine: Lõika lillkapsas paariks suuremaks tükiks, eemalda suur tüveosa ja riivi kapsas pudiks. Pane riivitud lillkapsamass pannile, prae umbes kolm minutit ja lase jahtuda. Voldi marli kolm korda kokku, pane sellele lillkapsapuru, tee paras nutsak ja pigista kapsast vesi välja. Pane kuiv kapsapuru kaussi, lisa maitseained ja juust ning sega läbi. Lisa ka muna ja sega mass ühtlaseks. Tõsta see küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja vormi käte abil umbes 26 cm diameetriga pitsapõhi.

Küpseta 225kraadises ahjus kümmekond minutit või kuni põhi on kuldpruun. Kata meelepärase täidisega, raputa peale ka juust ning pane uuesti ahju, kuni juust on sulanud. (Allikas: Martiina Anni, aniitram.blogspot.com)

Pärmitaina­pitsa peal on tomatikaste, kirss­tomatid, suitsu-­kana­kuubikud, marineeritud kurgiviilud, ananassi­tükid ja riivjuust. (Tiina Kõrtsini)

Kiirelt valmiv pärmitainas

Vaja läheb: 1 pakk kuivpärmi, 1 tl suhkrut, 1 tass sooja vett, 2,5 tassi nisujahu (sobib ka täisteranisujahu), 2 sl oliiviõli, 1 tl soola.