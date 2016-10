Samas maitseb talle suvikõrvits just üksi. "Kui suvel esimesed kõrvitsad tulevad, lõikan neist rattad, panen oliiviõli ja soola peale ning grillin ära. Nii igal aastal.“

"Kuna suvikõrvitsal on nii mahe maitse, siis tegelikult võib teda igasse rooga lisada,“ ei oskagi Kristel naabrite puhul mingit piirangut näha.

"Suvikõrvitsaga sobivad teised köögiviljad, eriti tomat ja tomatikastmed, samuti kanahakkliha ja kana, aga miks mitte ka kodune hakk­liha,“ ütleb toitumisnõustaja ja toidublogija Kristel Vokk. Ka küpsetised muudab see mahlaseks.

Peale selle, et suvikõrvits sobib suurepäraselt kõigi köögiviljadega, saab temast ka toitainete mõttes väärtusliku kõhutäie. "Tihti kipuvad lapsed toidu suhtes valivad olema ja siis saab suvikõrvitsa nii osavalt ära peita, et nad ei saa arugi, mida nad tegelikult söövad,“ teab Kristel oma kogemustest.

"Koorin suvikõrvitsa köögiviljakoorijaga ära, teen sellest pikad peened ribad ja segan need spagettide hulka. Lastel ei teki süües mingit kahtlust, et taldrikus pole ainult pasta,“ on vähemalt seni Kristeli kinnitusel tema kavalus läbi läinud.

Ka suvikõrvitsast valmistatud pitsapõhja puhul pole lapsed aru saanud, et see polegi päristainast.

"Suvikõrvitsast saab väga hea pitsapõhja, sest see hoiab hästi niiskust. Kui seda kookidesse või muffinitesse lisada, jäävad ka küpsetised pehmed ja mahlased,“ ütleb Kristel.

Suvikõrvitsa mahe maitse sobib tema sõnul piimatoodete, marjade, puuviljade, kakao ja mis tahes koogimaterjaliga.

Kiirel argiõhtul räägib suvikõrvitsa kasuks seegi, et see küpseb kiiresti. Seepärast ei tohi näiteks vokkides teda liiga väikeseks tükkideks lõigata ja pannile tuleks ta tõsta viimaste hulgas. Muidu tuleb suvikõrvitsast nii palju vett välja, et vokiroa asemel saate hautise.

Kes kogu suvikõrvitsat korraga ära süüa ei jaksa, võiks pooliku vilja ära koorida, kangideks lõigata ja õhukindlates karpides sügavkülma panna. Tavalises külmikus läheb suvikõrvits kiiresti pehmeks ja erinevalt sügavkülmast kahaneb ka tema toiteainete hulk.

Terava kanahakklihaga täidetud suvikõrvitsad

Vaja läheb: 2 suvikõrvitsat, 1 sl oliiviõli, 300 g delikatess- kanahakkliha, soola, 1 purk tuliselt teravat grillikastet, 1/2 sl roosuhkrut.

Valmistamine: Pane ahi 220 kraadi juurde sooja. Poolita suvikõrvits ja kraabi lusikaga viljaliha välja. Tõsta suvikõrvitsad ahjuplaadile, nirista peale õli ja küpseta 15 minutit.

Samal ajal prae pannil hakkliha ja maitsesta pisut soolaga. Vala pannile väiksemaks hakitud suvikõrvitsate sisu ja kaste. Lase see keema tõusta, lisa suhkur ning pisut soola. Täida suvikõrvitsad hakklihaseguga ja pane nad tagasi ahju 15–20 minutiks küpsema. Serveeri kohe. (Allikas: toidujutud.ee)

Ahjus valmistatud köögivilja-hakkkotletid

Vaja läheb: 400 g hakkliha, 3 kartulit, 2 porgandit, 1 suvikõrvits, 2 viilu saia, 2 šalottsibulat, 2 küüslauguküünt, 1 tl soola, 0,5 tl pipart, 0,5 tl sidrunipipart.