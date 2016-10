Tänane Kroonika kirjutab, et muusik Hendrik Sal-Saller on koos abikaasa Beriti ja poeg Sebastianiga Hispaaniasse Marbellasse kolinud ega plaani sealt ilmselt lähinädalatel naasta, sest teises klassis õppiv Sebastian käib tundides Rocca al Mare kooli Hispaania õppekeskuses. Hendrik kinnitab Õhtulehele siiski, et tegu on tavalise puhkusega ja kuu lõpuks on kõik see pere Eestis tagasi.

“Hispaanias oleme hetkel tõesti ja tõsi on ka see, et poeg koolis oli. Siiski on tegemist meie jaoks tavapärase puhkuseajaga – peaaegu kogu Smilers on mööda maailma laiali,” selgitab Smilersi juhtfiguur, kes kuulis ajakirjas ilmunud uudisest alles nüüd.

“Kroonika oli tõesti Beritile helistanud, aga kuna meil oli hetkel tegemist, siis ilmselt otsustasid nad asjale loominguliselt läheneda,” muigab muusik. Ta on varem Õhtulehele rääkinud, et Smilers võtab igal aastal mõneks nädalaks aja maha, et kõik bändiliikmed saaksid peredega puhkama sõita.

“Kuu lõpuks oleme kodus tagasi ning alustame ettevalmistustega sügisest kevadeni kestvaks hooajaks,” avaldab Hendrik. Esimene ülesastumine ootab Smilersit ees 4. novembril Tartus klubis Illusioon. “Ka toimuvad novembris minu sünnipäevakontsertide lisakontserdid, mis said juba veebruaris välja hõigatud,” lisab Hendrik, kes sai aasta algul 50.

Võib ette kujutada, et tiheda esinemisgraafiku kõrvalt oleks ütlemata tülikas Eesti ja Hispaania vahet voorida.