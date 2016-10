Neile, kellele puhkus tähendab eeskätt päevitamist, soovitab Piho uut sihtkohta – Fuerteventura saart, sest seal on suured ja võimsad liivarannad. Kes tahab aga ebamaist maastikku näha, neil tasuks põhja pool asuvale Lanzarotele minna. Seal on filmitud mitu tuntut ulmefilmi, näiteks "Ahvide planeet“, teab reisikorraldaja. Kõige populaarsem on eestlaste hulgas Kanaari saartest endiselt Tenerife .

"Vahemere ääres on hooaeg põhimõtteliselt lõppenud, vaid Küprosele pakutakse veel viimaseid paketireise. Seetõttu tuleks vaadata natukene kaugemale. Ideaalse kliimaga on Kanaari saared , kus ookean on veel soe ja ka ilm ei ole heitlik,“ nendib Mihkel Piho Tortuga Travelist.

"Talvel soovitan kindlasti Tenerife lõunapoolsesse otsa minna, sest põhjas on niiske ja võib ka jahe olla. Ilmastikku kujundab saarel asuv Teide mägi, kogudes kõik pilved enda peale,“ räägib Piho.

Palju mõjutab saare ilma ka Atlandi ookean. Nii võib südatalvel juhtuda, et kui ühel päeval on 28 soojakraadi, siis järgmisel näitab termomeeter vaid 18 soojapügalat.

Tallinnast algavad lennud ­Kanaaridele oktoobri viimasel nädalal ja kestavad aprillini.

Piho kinnitusel armastavad eestimaalased endiselt ka Egiptuses soojas käia. "Kuigi vahepeal oli see piirkond problemaatiline, siis pärast mõningast rahulikku perioodi on hakatud selle vastu uuesti huvi tundma, tõdeb reisikorraldaja. Ideaalne aeg Egiptusesse minna on novembris. "Meri on soe ja õhutemperatuur püsib 30 kraadi ringis. Kuigi päevitada saab Egiptuses aasta ringi, siis jaanuaris-veebruaris on päevane õhutemperatuur 21–23 kraadi ja öösel võib kukkuda ka 10 kraadini,“ räägib Piho.

Kevadel läheb Egiptuses väga kuumaks, aprillis tõuseb õhutemperatuur üle 30 kraadi, nii et päevitamisega tuleb äärmiselt ettevaatlik olla.

Elu Egiptuses on kõvasti soodsam kui ükskõik millisel Kanaari saarel. Kui Tenerifel tuleb soodsaima söökideta majutuse eest välja käia 500 euro ringis, siis Egiptuses saab sama raha eest nelja- või viietärnihotellis end ümmarguseks süüa. Turismipiirkondadest on sel hooajal avatud Hurghada, Makadi Bay, Soma Bay ja El Gouna. "Viimane on eriti ilus ja idülliline koht, kus tänavakauplemine on keelatud ja kõik on fikseeritud hindadega,“ teab Piho.

Taisse saab 750, Sri Lankale 950 euroga

Kes tahab aga kaugemale päikest püüdma minna, siis detsembri eelviimasest nädalast kuni jaanuari lõpuni saab minna Araabia Ühendemiraatidesse. Lennu ja majutusega paketi hinnad algavad 600 eurost.

Tai hooaeg kestab oktoobri lõpust märtsikuuni, vahetult enne ja pärast on seal vihmahooaeg. "Siis ei soovita sinna kindlasti reisida, sest õhk on väga kuum – umbes 35 kraadi ja õhuniiskus on samuti suur,“ ütleb Piho.

Nii Taisse kui ka Sri Lankale on parim aeg reisimiseks novembrist veebruari lõpuni. Soodsam on reisi alustada Tallinna asemel Riiast. Seal algasid sel kolmapäeval näiteks Taisse kahenädalaste hommikusöögiga pakettreiside hinnad 750 eurost, Sri Lankale 950 euro ringis.

Helsingist on päikesereiside valik hoopis laiem, sealt saab lennata ka märksa eksootilisematesse sihtpunktidesse, nagu Dominikaani Vabariiki, Kuubale, Mauritiusele, Seišellidele ja Maldiividele. Kuid on ka kõvasti krõbedamad. Olenevalt riigist läheb kahenädalane puhkus ühele maksma 1500–2500 ­eurot.

Millal Vahemere ääres hooaeg algab?