Avariipaigast oli mehel sõbra majani jõudmiseks jäänud vändata vaid paarsada meetrit.

"Õhtul kuulsime umbes poole seitsme paiku, kui kiirabiauto tuli huilates siia. Mõtlesin, et taevake, mis nüüd on juhtunud! Vaatasin aknast välja ja juba oli siin seismas hulga autosid. Ma ei julgenud väljagi tulla – nii kole oli!“ räägib Milvi.

Milvi sõnul oli Jaanus üksik mees, kes otseselt palgatööl ei käinud. Ta aitas lähiümbruse elanikke juhutöödega, tehes kõike, mida parasjagu vaja oli, ulatades abikäe kõigile külaelanikele, kes tööjõudu vajasid.

"Tuletasimegi kodus meelde just, et hiljaaegu ostsime talvekartuleid ja autojuht pani kartulid värava ette maha. Jaanus aitas samal ajal ületee majarahval puid lõigata, tema nägi ja tuli, võttis kartulikoti sülle ja viis kohe keldrisse,“ jutustab Milvi.

Küll aga tõdeb külanaine, et mehel oli harjumus napsitada.

Oma sünnipäeval õnnetult hukkunud meest mälestavad leinajate pandud küünlad. (Aldo Luud)

Milvi sõnul vangutas külarahvas Jaanuse rattasõitude pärast pead juba pikka aega. Aeg-ajalt oli teda ikka nähtud jalgrattaga üsna ootamatuid manöövreid tegemas. "Seda juba ennegi autojuhid ütlesid, et nii ta kuskile alla jääb – pimedas sõidab ja tuigerdab,“ räägib Milvi. Ja nii juhtuski…

Politsei pressiesindaja Maria Gonjak ütleb Õhtulehele, et praegu pole veel selgunud, kas Jaanus oli alkoholi tarvitanud või mitte – see selgub alles ekspertiisi käigus.

Naaberkülas elav Albert (nimi muudetud) rehmab, et juhtunu osas pole enam mõtet süüdlast otsida, sest tegu oli arvatavasti halbade juhuste kokkulangemisega. "Kui keerab sulle ilma tuledeta rattur pimedas ette, ei saa ju lihtsalt pidama nii äkki,“ leiab Albert.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Indrek Koemetsa sõnul olid hukkunud jalgratta külge kinnitatud küll helkurid, ent nii sõiduki ees kui ka taga puudusid kohustuslikud valge ja punane tuli.

"Kutsun üles kõiki korraks järele mõtlema, kas meil on sugulasi, sõpru ja tuttavaid, kes pimedal ajal rattaga liiklevad ja kas nende kaherattalise küljes on nõutud valgusallikad,“ toonitab Koemets ja lisab, et sügisõhtud on pimedad ja kui teedel puudub valgustus ning kergliiklejad pole end märgatavaks teinud, siis ei pruugi autojuhid neid näha.

Eriti ohtlik on see asulavälistel teedel, kus kiirused on suuremad ja kokkupõrke tagajärjed tihtipeale raskemad.

"Seepärast on oluline, et tee ääres liikuvad kergliiklejad muudaksid end nähtavaks, kas helkureid või helkurvesti kandes ja hoolitseks selle eest, et nende sõiduvahend nähtav oleks. Valgustamata ja kehvema nähtavusega teelõikudel tuleb ka autojuhtidel olla eriti hoolikas ning valida pigem aeglasem sõidukiirus, et ootamatuste korral õigel ajal reageerida,“ rõhutab Koemets.