Pihli karjäär sai aasta esimesel poolel ebatavalise täienduse. Mees, kes on olnud kaitsepolitsei direktor, riigi peaprokurör, sotside esimees, siseminister ja lennundusettevõtte juhataja, saab nüüd CVsse kirjutada, et oli jaanuarist augustini Tallinna linnapea kohusetäitja nõunik taksonduse alal. Esialgu oli nõunikukoht planeeritud kuueks kuuks, aga juunis pikendati seda augustini, sest paar projekti ei saanud veel valmis. Palka sai nõunik 1450 eurot kuus.

Pihli enda sõnul küll. Näiteks toob Pihl kokkuleppe politsei ja munitsipaalpolitsei vahel, mille kohaselt saab edaspidi lisaks politseile ka mupo linna valvekaameraid jälgida. Esimesed töötajad koolitati välja mais ja süsteem käivitus juuli keskel. Nõnda saab mupo hoida silma peal taksodel, kes pargivad ja peatuvad kohtades, kus nad seda teha ei tohiks. Seda juhtuvat küllaltki palju.

Pihl tõdeb, et mupo trahvid ei saa küll olla aluseks taksojuhilt teenindajakaardi ära võtmiseks, aga peaks olema piisavalt tülikad, et taksojuhid käitumist parandaksid.

"Kui sa iga päev saad 20 eurot trahvi, siis see ikka mõjub,“ leiab Pihl.

Ja kui mupo ametnik saab tööl tugitoolist uurida, kas taksojuhid reeglitest kinni peavad, on nende trahvide saatmine oluliselt tõenäolisem.

PÕNEV KÕRVALEPÕIGE: Pihl ütles tööposti vastu võttes, et tal oli igav ja taksondus huvitab teda. (Alar Truu)

Kui aga olukord on tõsisem, siis saab omavalitsus (Tallinnas transpordiamet) taksojuhilt siiski teenindajakaardi ära võtta. Ühistranspordiseadus on seni sätestanud, et teatud liiklusrikkumiste eest tuleb taksojuhtidelt teenindajakaart tõesti ära võtta ja uutele taksojuhtideks pürgijatele kaarti mitte anda, kuid seni on selle kontrollimine olnud keeruline. Nüüd pääseb transpordiamet vastavale registrile ligi.

Kui avalikkus mullu detsembris kuulis, et Pihl palgatakse taksondusega tegelema, tembeldati ta piraattaksode ja taksomaffia vastu võitlejaks. Tagantjärele ütleb Pihl ka ise üllatust mööndes, et piraattaksod ja üldse kriminaalsed taksojuhid on valdavalt kirjanduslik liialdus.

"Arvasin, et ju seal mingid kuritegelikud elemendid on, ja püüdsin seda politseile selgitada,“ räägib Pihl.

Politsei aga vastas, et tegelikult olukorda kontrollides midagi seadusevastast ei toimu. "Alguses ma neid ei uskunud. Aga samas – mis mul varsti üle jäi?“ ütleb Pihl.

Näiteks – väidetavad ähvardajad, kes teisi taksojuhte nende meelispeatustest minema püüavad ajada, tegelikult ähvardustega Pihli sõnul kuigi kaugele ei lähe. Pahandada ju tohib.

Ka need taksojuhid, kes teistest oluliselt kõrgemaid hindu küsivad, teevad seda seaduslikult, sest see hind on kollastel infosedelitel kirjas. Iseasi, kui kliendid ei taipa hinda õigeaegselt – enne sõitma hakkamist – kontrollida. Samuti kehtestas Tallinn aasta eest taksodele piirhinnad, millest ka need kallid taksoettevõtted kinni peavad, ütleb Pihl. Takso sõidualustustasu peab jääma 5,50 euro, sõidukilomeetri hind 1,10 euro ja ajatasu 24,20 euro piiresse.

Viimastel aastatel levinud sõidujagamisteenuste ehk Uberi ja osalt ka Taxify osas Pihl erilisele seisukohale ei jõudnudki. Ta tõdeb, et olukord on kummaline: mingis mõttes peaks politsei neid kontrollima, sest nende tegevus pole otseselt seaduslik, aga samas tegeleb riigikogu praegu nende seadustamisega, sest olukord on lihtsalt uus.

"Nad ei tohiks muutuda varitaksonduseks,“ ütleb Pihl ja möönab, et valdavalt nad täna just seda on – kuid vähemate piirangutega.