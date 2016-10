Turist otsustas külastada bordelli. Pärast seda, kui ta oli ühe kena punapeaga pool tundi möllanud, ladus madam talle 1000 dollarit peo peale.

Mõne nädala pärast läheb turist uuesti samasse bordelli. Valib omale kauni blondiini ja hullab temaga pool tunnikest. Pärast maksab madam talle 2000 dollarit. Mees

tunneb end suurepäraselt. Proovib järgmisel päeval uuesti - valib brünetining tuleb ootusärevalt pärast poolt tundi madami juurde. Seekord küsitakse temalt 250 dollarit.

"No kuulge," protesteerib mees. "Algul andsite mulle 1000, siis 2000 dollarit, ja nüüd pean ma ise maksma. Millest selline vahe?"

"Asi on selles," selgitab madam. "et täna ei näidatud teid televisioonis."