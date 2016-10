Marsi ümber tiirlev NASA orbitaaljaam Mars Reconnaissance Orbiter leidis punaselt planeedilt jäljed, mis tekkisid usutavasti Schiaparelli kolmapäevasel maandumiskatsel, teatas Euroopa kosmoseagentuur (ESA).

(NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Ülemine suur foto kujutab piirkonda, kuhu Schiaparelli maanduma pidi. Alumistel fotodel on sama ala suurendatuna. Vasakul pool olev pilt on tehtud 29. mail, parempoolne aga 20. oktoobril.

Hilisemal fotol on näha eredam ja heledam laiguke, mis on ilmselt maanduri 12 meetri pikkune pidurduslangevari. Sellest umbes kilomeetri jagu põhja pool on tume piirkond, mille tekitas tõenäoliselt Schiaparelli kukkumine. Ilmselt lülitusid maanduri pidurdusmootorid plaanitust varem välja.