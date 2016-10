Kaks küberrünnakut lõid rivist välja Twitteri, Spotify, Redditi, Soundcloudi ja veel mitu veebilehte, mis on DNS pakkuja Dyn kliendid.

Dyni tabas reedel kaks teineteisele järgnenud küberrünnakut, mille tõttu ei pääsenud kasutajad neile veebilehtedele ligi, vahendas ERRi uudisteportaal BBCd.

Dyn selgitas oma veebilehel, et tegemist oli DDoS rünnakutega, kuid pole selge, kes on rünnakute taga või miks rünnati just Dyni.

Esimene rünnak algas reede hommikul USAs ning mõjutas peamiselt riigi idaosa. Teine rünnak algas hiljem ning selle puhul kasutati sama taktikat nagu esimesegi puhul ning mõju avaldas see samadele Dyni klientidele nagu varem.