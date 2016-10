Šakro Molodoi temaatika on sedavõrd kuumaks muutunud, et viimase kuu jooksul on temast räägitud Venemaa ajakirjanduses peaaegu iga päev. Maffiabossi vahi all pidamist on esialgu pikendatud 15. novembrini.

Venemaa kurjategijate liider Šakro Molodoi ehk Šakro Noorem istub alates käesolevast suvest taas trellide taga, kuid seoses tema kohtuasjaga on ilmsiks tulnud fakte, mida normaalse mõistusega inimesel on raske uskuda.

Seaduslik ehk õigustmõistev varas (вор в законе, ka законник) Zahhari Kalašov, kes varaste seltskonnas sai hüüdnimeks Šakro Molodoi, on tulvil saladusi ja salapära ning tema eluloost pole kuigi palju teada. Teda on tituleeritud Venemaa ajakirjanduses viimastel kuudel igasuguste hüüdnimedega. Nii on ta näiteks Venemaa kriminaalkuningas, Vene maffia bosside boss, teeneline kuritegevustegelane (kurjategelane), Venemaa kuritegeliku maailma Moriarty, kõigi bandiitide ninamees, uue formatsiooni varas, piirideta kriminaal, varas nr 1, Venemaa peakurjategija jne.

Šakro on sündinud 1953. aastal Thbilisis ja pärineb jeziidi kurdide hulgast. Tema esimene hüüdnimi oligi Šakro Kurd. Ega täpset infot tema tegemistest Gruusias polegi olemas, kuid teadaolevalt mõisteti talle aastatel 1971–1985 Gruusias vanglakaristus koguni viiel korral (kokku ligi 15 aastat vangistust). Veel on teada, et tema isa oli Gruusia seaduslik varas ja tal oli seal 76 toaga loss, mis konfiskeeriti ja kus praegu resideerib statistikaamet.

Kui Šakro 1989. aastal vanglast vabanes, otsustas ta Gruusia tolmu jalgadelt pühkida ja põrutas uutele jahimaadele Moskvasse. Tänu sellele elumuutusele ja tutvustele saigi alguse tema kiire karjäär ja pöörane tõus kuritegeliku maailma tippu. Moskvas tutvus Šakro kahe autoriteedi ja kurjategijate iidoliga: nendeks olid samuti Gruusiast pärit Vanaisa Hassan ehk Aslan Ussojan (1937–2013) ja Japontšik ehk Vjatšeslav Ivankov (1940–2009).

Moskvas kogus Šakro endale hulgaliselt vaenlasi ja elas üle enam kui kümme tapmiskatset, kuid neile väikestele pisiasjadele vaatamata elas ta Venemaa pealinnas edukalt ja mõnusalt. 1990. aastatel hinnati Šakro varanduse suuruseks 200 miljonit dollarit, kuid nüüd võib see olla mitu korda suurem.

2003. aastal vahetas Šakro taas elukohta, sest Moskvas hakati liiga intensiivselt tema elu ja vabaduse kallale kippuma. Ta siirdus Hispaaniasse, kus hakkas pesema Venemaa kriminaalärist saadud raha. Hispaania võimud ei talunud seda ja püüdsid teda kinni võtta, kuid ta jõudis pageda Araabia Ühendemiraatidesse. Seal Šakro aga arreteeriti ja saadeti Hispaania võimude kätte. Ta tunnistati 2006. aastal süüdi rahapesus, salakaubaveos, inimeste tapmises ja kuritegeliku ühenduse loomises ning mõisteti alguses 7,5 ja hiljem üheksaks aastaks vangi. Talle kehtestati ka 20 miljoni eurone rahatrahv.

Hispaania vanglas ei saanud Šakro oma äriga enam tegelda ega kurjategijaid juhtida, seetõttu tugevnes Venemaa kuritegelikus maailmas võitlus esikurjategija koha pärast ja hukkus palju Moskva kuritegelikke autoriteete. Oma elu pidid jätma ka Šakro sõbrad Vanaisa Hassan ja Japontšik.

Tihedad kontaktid ka võimumeestega

2014. aasta oktoobris naasis Šakro Hispaaniast Venemaale. Tema väljasaatmist oli nõudnud Gruusia, kus ta oli mõistetud tapmise eest tagaselja 18 aastaks vangi. Kuid grusiinid said hispaanlastelt eitava vastuse põhjendusel, et Šakrol on Venemaa kodakondsus.

"Gruusias oleks ta otsejoones vangikongi läinud, Venemaal sai temast aga kurjategijate boss,“ rääkis Gruusia ekspert Irakli Tskitišvili.

Kõigele lisaks oli president Mihheil Saakašvili muutnud Gruusia, kus varem võimutsesid kõikvõimalikud banded ja maffiad, kurjategijatele põrguks. Seaduslikke vargaid hoiti Thbilisi erivanglas täielikus isolatsioonis ning neil tuli ka oma kemmerguid ise kasida. Seetõttu oli Šakro suure õnnega koos, et teda Gruusiasse ei saadetud.

Kui ta naasis Moskvasse, võeti ta vastu suure pidulikkusega: teda ootas suur maja, soomustatud Mercedes ja kultuurimaja koor esitas spetsiaalselt loodud ülistuslaulu, milles olid näiteks sellised read: "Kohe on õnnelik päev käes, kui Šakro on välismaa randadelt mäel."

VAHISTAMISKOHT: Käesoleva aasta juulis võeti Šakro Molodoi tema majas Moskvas väljapressimise kahtlustusega kinni ja toimetati trellide taha. Koos Šakro Molodoiga vahistati ka tema ihukaitsjad. (Scanpix)

Üleüldise arvamuse järgi polnud tol hetkel Moskva kurjategijatel liidrit ja teda peeti kõige tõenäolisemaks kandidaadiks sellele kohale. Teistel andmetel olevat Šakro juba kolm aastat tagasi (sellal, kui ta istus Hispaania vanglas) võtnud endale kogu vastutuse Venemaa kuritegeliku maailma eest. Igatahes vähemalt alates 2014. aasta lõpust tunnistasid kurjategijad ta oma ainsaks juhiks.

Šakro põhikohustuste hulka kuulus kurjategijate juhtimine, tegevuse koordineerimine, ülesannete seadmine, ühiskassa haldamine, aga loomulikult ka kuritegeliku seltskonna tegevuse täielik kontrollimine. Šakro oli mõningas mõttes kuritegelike rühmituste tasakaalustav jõud, suutes suuremad arveteklaarimised ära hoida. Nüüd, pärast tema vahistamist, võib tasakaal kaduda.

Šakro otsis oma ihukaitsjateks ja jõugukaaslasteks tugeva kehaehitusega töötuid ja rahatuid mehi eeskätt Kaukaasia küladest. Enamasti oli noorte musklis meeste tööks turvata Šakro usaldusaluste visiite ärimeeste juurde, kellelt pressiti raha välja.

„Šakro on tugev, intelligentne, autoriteetne ja väga lugupeetud liider kogu maailmas,“ kirjutas ajaleht Sobesednik. Tal olid head suhted legaalsete ärimeeste, ametnike, võimumeeste ja isegi kultuuritegelastega, aga samuti Kaukaasia riikide juhtidega. Venemaa portaal Prime Crime teatas: „Enamik Venemaa dollarimiljardäridest on tema sõbrad, äripartnerid või isegi endised alluvad.“

Hoidis oma käpa all juurdluskomiteed

Šakro elu vabaduses jäi üsna lühikeseks. Käesoleva aasta juulis võeti ta väljapressimise kahtlustusel kinni ja toimetati trellide taha. Võib-olla oleks ta peagi isegi tagasi vabadusse pääsenud, kuid järgnevad sündmused välistasid selle: selgus, et ühel või teisel moel on Šakroga seotud mitu kõrgemat politseiohvitseri.

Nimelt võeti üsna pea vahi alla ka kolm kindralit – Venemaa juurdluskomitee Moskva peauurimisvalitsuse ülema asetäitja Deniss Nikandrov, juurdluskomitee osakonnaülem Mihhail Maksimenko ja tema asetäitja Aleksandr Lamonov. Selgus, et Šakro oli neile kõrgetele ametiisikutele väga suurt pistist andnud, et nad aitaksid kinninabitud Šakro käsualuse Andrei Kotšuikovi (Itaallase) karistust vähendada.

Vahi all on veel teisigi altkäemaksu saanud ja andnud kõrgeid politseiametnikke, aga ka pisemaid mehi: operatiivtöötajate ja piirkonnainspektoriteni välja, kes olid samuti Šakroga seotud. Üks kinnipeetu on näiteks politseipolkovnik Jevgeni Suržikov, sest just tema olevat Šakro nimel pakkunud pistist Lamonovile.

Maksimenko arreteerimise üks põhjus oli Šakro kohta käivate uurimisdokumentide kaotsiminek. Just nii väitis agentuur Rosbalt, mis teatas 12. oktoobril, et jäljetult olevat kadunud hulk dokumente, mis puudutasid Šakro kuritegeliku ühenduse loomist ja mitme Moskva asutuse, sealhulgas kasiinode hõivamist šakrolaste poolt. Need dokumendid käisid 15 aasta taguste sündmuste kohta. Väidetakse, et materjalid kadusid juba enne Šakro juulikuist vahistamist ja pärast seda, kui need oli enda töölauale nõudnud kindral Deniss Nikandrov. Viimane eitab süüd dokumentide kadumises. Kui paberid päevavalgele ei ilmu, võib Šakro pääseda mõnevõrra kergema karistusega.

Kasutusele võeti uus mõiste

Seoses Šakro uurimistoimingutega teatas Venemaa meedia oktoobri keskel, esimesena ajaleht Kommersant, et õigusteadus on saanud uue termini. Šakro on nimelt esimene, keda Venemaa õiguspraktikas nimetati ametlikult mitte enam üksiku regionaalse kriminaalrühmituse juhiks, vaid kogu Venemaa kuritegeliku ühiskonna liidriks. Seda vaatamata asjaolule, et paljude opositsionääride meelest juhib Venemaa kuritegelikku maailma hoopis president Vladimir Putin.

Ka Šakro advokaat Aleksandr Gofštein kinnitas, et kriminaalmaterjalides nimetatakse tema klienti tõepoolest sedasi, kuid ta rõhutas, et see mõiste kujutab endast nimetust, mitte terminit. Peamine süüdistus Šakrole ongi kuritegeliku ühenduse moodustamine isiku poolt, kes on kõrgel positsioonil kuritegelikus hierarhias.

Sellist mõistet polevat varem kasutatud ja selle nime all hakatakse Šakro üle kunagi ka arvatavasti kohut mõistma. Seejuures tunnistasid Šakro Venemaa kogu kuritegeliku maailma juhiks FSB uurijad, mitte kurjategijad. Kui see nimetus jääbki teda saatma, siis võib teda ähvardada süüdimõistmisel eluaegne vanglakaristus.

Seaduslikele varastele pühendatud Venemaa portaali Praim Kraim (Прайм Крайм, Prime Crime) peatoimetaja Viktoria Gefter on öelnud, et Šakro kaliibriga kurjategijad pääsevad Lefortovo vanglast harva eluga.

Lõpetuseks: kui on olemas Šakro Molodoi, siis pidi olema ka Šakro Staršii ehk Šakro Starõi. Selle nime all tegutses Šakro Kakatšia (1940–1996), kes oli samuti legendaarne kurjategija.

Inimohvritega tulevahetus Moskva restoranis

Peale väljapressimiste tuli päevavalgele veel üks maffia­bossiga seotud ebameeldiv lugu. Selgus, et Šakro kaaslased osalesid 2015. aasta detsembris tulevahetuses Rotšdelskaja tänaval Moskvas, mille eellooks oli restorani Elements perenaiselt Žanna Kimilt kaheksa miljoni rubla väljapressimine. Kimi vastaspooleks oli tema disainerist partner Fatima Missikova.

Selle juhtumi tagamaad ulatuvad ajakirjanduse väitel novembrisse 2015, kui Šakro armuke Jelena S. (perekonnanime pole ajakirjanduses avaldatud; 63aastase Šakro õigeks naiseks peetakse 36aastast Marina Goldbergi) kuulis Missikovalt, et restorani rekonstrueerimistööd on lõppjärgus. Veel ütles Missikova, et Kim olevat talle ilma pikemalt mõtlemata maksnud 600 000 eurot ja pealegi puuduvat tal katusepakkuja.

Seejärel otsustas Missikova paluda Šakrol restoran enda kontrolli alla võtta, et ta saaks ise selle juhiks. Juurdluse käigus tehti kindlaks, et mees ei allunud tema nõudmistele ligi kuu aega, kuid siis lõpuks nõustus. Šakro armukese idee järgi pidi Kim ähvardamise tulemusel andma restorani juhtimise õigused kõigepealt Šakrole ja seejärel läheks see temalt Jelenale.

Osapooled kogunesid detsembri keskel restoranis, kus taheti vaid läbi rääkida (s.t kaheksa miljonit rubla kätte saada), kuid üsna pea kasvasid pinged üle pea ja algas kaklus. Seejärel võeti välja ka tulirelvad. Tulevahetuses hukkus kaks inimest ja mitu sai haavata.

On veel teada, et Šakro kinkis vahetult enne arreteerimist oma armukesele Jelenale ülikalli korteri. Umbes 300ruutmeetrine kahekorruseline katusekorter on Moskvas eliitelumaja 21. ja 22. korrusel. Pärast Šakro kinninabimist korraldati läbiotsimine selleski korteris. Jelenat sealt aga ei tabatud ja väidetavalt olevat ta hoopis välismaale pagenud.

Šakrol olid omad mehed Kremliski

Šakroga võib olla seotud ka viimase aja üks kõmulisemaid areste Venemaal, kui puuri pisteti Venemaa korruptsioonivastase võitluse ameti juhataja asetäitja, polkovnik Dmitri Zahhartšenko.

Tema kodust leiti miljoneid dollareid, eurosid ja rublasid sularahas ning Šveitsi pangakontodel oli veel 300 miljonit eurot.

Dmitri Zahhartšenko (Scanpix)

Kõige suuremat huvi pälvis küsimus: kust on pärit Zahhartšenko sellised säästud, mida võib võrrelda mõne väikeriigi eelarvega. Selle kohta esitati ajakirjanduses hulgaliselt versioone ja nii mõnigi neist oli seotud teise sensatsioonilise vahistatu, nimelt Šakroga. Väidetavalt olevat juurdlus tuvastanud seose Zahhartšenko ja Šakro vahel. Nii olevat polkovnik hoiatanud maffiabossi sõbrannat Fatima Missikovat, et tema vastu tunnevad huvi korrakaitseorganid, ja aidanud tal peitu pugeda. Peale selle olevat Zahhartšenko aidanud kurjategijatel pangaasju ajada.

Jõutud on isegi selleni, et Vladimir Putini kaastöötajaid on hakatud süüdistama sidemetes Šakroga. Kuigi Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas kõik sellised oletused tagasi, ei saa välistada, et mõni Kremli ametnik võis Šakrole meelehea eest teeneid osutada. Igatahes olevat meedia teatel pidanud Kremli administratsiooni mõned ametnikud läbirääkimisi Šakroga, kuid kui see oligi nii, siis püütakse seda arvatavasti summutada. Samuti väitis Peskov, et Šakro kriminaalasja kulgu ei kontrollita Kremlist.