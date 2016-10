Rumeenias leidsid ehitajad juba 1973. aastal riigi keskosas Aiudi väikelinna lähedal Muresi jõe ääres tehtud kaevamistöödel kümne meetri sügavuselt kolm kummalist objekti.

Kommunistliku režiimi ajal ei räägitud nendest leidudest avalikult. Nüüd kirjutab sealne ajakirjandus, et leide uurisid põhjalikult Cluj-Naboca linna teadlased. Selgus, et kaks neist on kivistunud luud, mis kuuluvad iidsele imetajale, kes elas 10 000–80 000 aastat tagasi. Kolmanda leiu analüüs näitas, et see koosneb 12 metallist. Domineeris aga 90 protsendiga alumiinium.

Rumeenia teadlaste hinnangul on see metallitükk vähemalt 248 000 aastat vana. Seda hinnangut kinnitas hiljem ka Šveitsis Lausanne’is tehtud ekspertiis. Tõsi, osa eksperte arvab, et metallitükk on märksa noorem, 400–80 000 aastat. Kuid ka siis on raske seletada selle päritolu, sest seni teadaolevalt toodeti alumiiniumi esimest korda vähem kui 200 aasta eest, täpsemalt 1825. aastal.

Maa-välisesse ellu uskujate arvates tõendab Rumeenias leitud iidne alumiiniumitükk, et meie koduplaneeti on külastanud kosmosetulnukad. Ufoloogid peavad seda näiteks nende õhulaeva tükiks. Teisisõnu, nad on veendunud, et just tulnukad tõid selle 20 sentimeetri pikkuse, 12,5 sentimeetri laiuse ja 7 sentimeetri paksuse metallitüki Maale.

Praegu näeb seda Cluj-Naboca ajaloomuuseumis. Selle juures on silt: "Päritolu veel teadmata."