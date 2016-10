Austria politsei vabastas seksiorjusest kuus Nigeeriast pärit noort naist, kes sunniti kodust lahkuma voodoo-needuse abil, vahendab ajaleht Kurier.

Osavad sulid teatasid naistele, et neil lasub needus. Seejärel toimetati hirmunud naised põgenike sildi all Euroopasse, kus nad müüdi bordellidesse. Seal täitsid nad kuulekalt kõik peremeeste soovid, sest kartsid, et põgenemise korral langevad needuse alla ka nende kodumaale jäänud perekonnaliikmed. Austria politseinikud vabastasid Europoli operatsiooni "Valge-toonekurg" käigus 29 sundprostitutsioonile allutatud naist. Esimest korda olid nende seas nii-öelda põgenikud, Nigeeriast voodoo-needuse abil Euroopasse petetud kuus 18aastast naist.

Austria politsei kõrge esindaja Gerald Tatzgerni sõnul uskusid Nigeeriast pärit sundprostituudid sedavõrd tugevalt needusesse, et politseinikel tuli teha suuri jõupingutusi, et veenda neid bordellist lahkuma.