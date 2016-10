Eesti jalgpalli meistrivõistlustel kohtus liider Tallinna Infonet võõral väljakul Narva Transiga, kuid hoidis tabeliseisu põnevana.

Ida-Eestisse Narvale külla sõitnud Infonet oleks võidu korral teinud meistritiitli poole hiiglasliku sammu, kuid Transi vastu ei suudetud enamat väravateta viigist.

Infonet sai terve teise poolaja mängida arvulises ülekaalus, sest avapoolaja viimasel minutil näitas kohtunik punast kaarti Narva mängijale Tanel Tambergile, kuid ka seda ei suudetud ära kasutada.

Seega on enne homseid kohtumisi Infonetil koos 74 punkti 34 kohtumisest. Tallinna Levadial ja Tallinna Floral on mäng vähem peetud ning neil on 69 silma. Nõmme Kalju on mänginud 33 matši ja neil 66 punkti.

Homme võõrustab Nõmme Kalju Rakvere Tarvast, Tallinna Levadia mängib kodus Pärnu Linnameeskonna vastu ning Tallinna Flora võtab vastu Paide Linnameeskonna.