Kolumbias elava Inga Aponte hõimu indiaanlased pühitsesid Tallinna külje all Peetri külas iidse tseremooniaga sisse Coffee People’i käsitöökohvi röstla, kus röstitakse ka iidse inkade hõimu enda kasvatatud ube. Seda lisaks eestlastele ka taanlaste jaoks.

Coffee People’i asutaja Annar Alase sõnul taheti Inga Aponte hõimu Eestisse kutsudes tutvustada omavahel kohvijoojaid ja -kasvatajaid. „Enamik kohvijoojad ei tea, kes on nende kohvi kasvatanud, ning farmerid ei tea, kuidas nende kasvatatud kohv maitseb,” tõdes Alas, kes tutvus indiaanlastega 2014. aastal Kolumbias haruldasi kohviistandusi otsides. “See uhke indiaanihõim oli end just vabaks võidelnud guerillade võimu alt, kes sundisid neid mooni- ja kokapõõsaid kasvatama. Kohvikasvatuses tegid nad alles oma esimesi samme,” märkis Alas. Täna kasvatab Aponte külas elavast 3220 hõimuliikmest juba 70 protsenti kohvi, ülejäänud tegelevad veel karja- ja maisikasvatusega ning kogu elu käib naturaalmajanduse põhimõtete järgi.

Inga Aponte hõimupealiku Gentil Muñoz Chindoy’u sõnul on kohvikasvatamine hõimu jaoks ellujäämise küsimus. „Selle musta joogi taga on terve meie kogukonna panus. Kohviube kasvatame kõik koos, igaüks endale jõukohaselt. Saadud raha panustame eeskätt oma laste haridusse ja tervishoidu. Lisaks parandasime kogukonna kanalisatsiooni,“ ütles Chindoy.

Vaid 8-13 protsenti kogu maailma kohvist on erikohv. Otse farmeritega koostööd tehes soovivad eestlased muuta olukorda, kus kohvikasvatajatele ei maksta nende töö eest õiglast tasu ega jagata väärilist tunnustust. „Märgime igale kohvipakile, kes on kohvi kasvatanud ja kes röstinud. Samuti saadame farmeritele postiga nende põldudel kasvatatud ja meie röstitud kohvi, et nad teaksid, kui hästi nende kohv tegelikult maitseb. Paljud neist avastavad kohvi hea maitse esimest korda elus, sest nad on seni joonud igapäevaselt 3in1 kohvisid,“ rääkis Alas. Seepärast pole ka ime, et just Coffee People võitis Rootsi Äriauhinna 2016 vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse eest. Auhinnagalat külastasid ka Inga Aponte hõimu liikmed.