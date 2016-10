Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Toomas Vitsut leiab, et Edgar Savisaar võib loobuda Yana Toomi kasuks kandideerimast erakonna esimehe kohale.

Euroopa parlamendi liige Yana Toom selgitas "Aktuaalsele kaamerale“, et ta nõustus kandideerima Keskerakonna esimeheks, et debatt oleks võrdsematel alustel, ning kinnitas, et tal on sisemine valmisolek oma kandidatuuriga lõpuni minna, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Savisaar on täna erakonnas formaalne liider. Ehk kongress on teda valinud, aga tal puudub erakonnas initsiatiiv ja puudub ka enamuse toetus ja ta saab sellest väga hästi aru," ütles Toomas Vitsut, kelle sõnul on mitteformaalne liider suure toetusega Jüri Ratas, kellel on veenev ülekaal, ja see määrabki tema kinnitusel Savisaare võimaliku käitumise kongressil.

"Mina julgen ennustada, et kongressil ta [Edgar Savisaar – toim] peab suure tõenäosusega dramaatilise kõne ja soovitab toetada Yana Toomi," arvas Vitsut.