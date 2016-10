Kuna peaminister Taavi Rõivast ega talle mõneks ajaks Laidoneri villas majaosa üüriv peretuttav Gert Tiivas võimalikku üürihinda ei avaldanud, pöördusime kinnisvaraekspertide poole, et teada saada, kui suur võiks olla sellises majas asuva korteri üüri turuhind.

Peaministri perele üüritava pinna suurus pole avalikult teada, mistõttu on raske rääkida kindlast summast. 600ruutmeetrise elamispinnaga maja on suurepärase asukohaga, kuid arvatavasti on potentsiaalseid üürnikke vähe – saatkonnad, välisettevõtted vms.

Keskmiseks üürihinnaks sellise asukohaga villas pakkusid Õhtulehte konsulteerinud asjatundjad 10 eurot ruutmeetri eest või isegi rohkem. Kuna Gert Tiivas on viidanud, et talle on oluline, et kogu maja on hästi hoitud ja heades kätes ka siis, kui omanikud ise ära on, siis võiks kuu üürisumma turuhindade järgi ulatuda kuni 6000 eruoni terve maja või 3000 euroni poole maja puhul. Mõistagi on üürleping kahe vana sõbra vahel kokkuleppe küsimus ja konfidentsiaalne.

Pahandusi võib asi kaasa tuua siis, kui korteri kasutamise eest hakatakse mõjuvõimust tulenevaid vastuteeneid pakkuma, nagu juhtus omaaegse põllumajandusminister Ester Tuiksooga, kes sai 2006. aasta aprillist oktoobrini tasuta korteri ministeeriumilt eeliseid saanud ehitusfirmat juhtinud Toomas Annuselt. Mõlemad mõisteti süüdi pistise paragrahvi järgi kurikuulsal maadevahetuse kohtuprotsessil.