Eesti sai järgmiseks aastaks Fed Cupi turniiri korraldusõiguse ja veebruari teisel nädalal toimuvad vastvalmivas Tallinki tennisekeskuses Euro-Aafrika tsooni I grupi kohtumised.

Naistennisistide suurimat võistkonnavõistlust Fed Cup peetakse 1963. aastast. Fed Cup on jagatud taseme järgi viieks: kaheks maailmaliigaks ja kolmeks madalamaks divisjoniks. Eesti osaleb Fed Cupil alates 1992. aastast ja mängib Euro-Aafrika tsooni I grupis.

„Küll on hea, et saame kodus mängida, sest kodusaali eelis ja publiku toetus on alati väga tähtsad,“ kommenteeris Eesti Fed Cup koondise kapten Märten Tamla uudist kuuldes. „Kõik võistkonnad on ühtlaselt tugevad ja pole eriti vahet kellega samasse alagruppi satume,“ lisas ta.