"Kõik, kes on soovinud, on mind alati kätte saanud," ütles Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal, kommenteerides erakonna esimehe Edgar Savisaare tänast postitust sotsiaalmeedias, kus Savisaar teatas, et ei ole saanud Toobaliga kontakti, et garantiikirjade osas vestelda. Toobali sõnul on ta garantiikirjadest rääkinud erakonna juhatuses ning nendest ta rohkem ei räägi.

"Kuna olen erakonna liige jätkuvalt, siis rohkem ma selle kohta vastama ei pea. Ei ole ka erakonnas selle kohta täiendavalt küsitud ja kuna ma ei ole avaliku elu tegelane, siis ma ei pea vajalikuks seda enam kellelegi teisele kui enda erakonna juhatusele vastama," ütles Priit Toobal Õhtulehele. "Olen üsna põhjalikult vastanud kõikidele küsimustele, mis kellelgi vähegi olid. Kui keegi midagi peab vajalikuks rääkida, siis ei saa ma kedagi takistada, see ongi mu kommentaar."

"Mina olen osalenud erakonna juhatuse koosolekutel. Mind on kõik kätte saanud, mind saab alati kätte. Kui kohe vastu võtta ei saa, helistan tagasi. Kõik, kes mind on soovinud, on alati kätte saanud," kommenteeris Toobal väidet, et Toobal ei ole ei Savisaare ega Oudekki Loone kontaktisoovidele vastanud, et kõnelda garantiikirjadest.

"Garantiikirjadest ma rohkem ei räägi. Ei ole mõtet küsida minult sel teemal. Ja palun arvestage seda soovi," sõnas Priit Toobal.