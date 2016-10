Ma kirjutan seda lugu kiirustades, hea oleks enne uut ilmasõda valmis saada, muidu jääb hingele kripeldama. Sõjahüsteeriat õhutavaid uudiseid on vastikult palju, just kirjutati sellest, et jänkid viivad oma väekontingendi Norrasse. Vastik vandenõuteooria, aga madala haridustasemega ullikesed loevad ja usuvad.

Lihtne on kirjutada, napalm inspireerib, õhus on keedetud munarakkude lõhna. Ma saan aru, et meedia võtab enne sõda viimast uue ja vana presidendi teemadel. Pärast esimest vaippommitamist on nad paremal juhul emigreerunud. Selleks on meil plaan ja seda on samuti hoolega harjutatud. Ma julgen oletada, et sõja ajal tõuseb meie juhtivaks poliitikuks Edgar Savisaar. Siin on mitmeid väga olulisi põhjuseid: sõjainvaliididele ja tsiviilohvritele on ta oma jope – ratastoolimees. Tema mõistab meie kannatusi.

Savisaar tõenäoliselt ei lähe eksiili, sest tehnilised probleemid võtavad hoo maha, aga pankurite kopterid ei malda kedagi oodata. Teiseks on tal Venemaal häid tutvusi, nii et saba seljas metsa joosta pole otsest põhjust. Julgen väita, et eliidi evakueerimise õppused ei ole mitte selleks puhuks, kui tulevad ameerika tankid, ilmsel peetakse silmas siiski vene elavjõudu ja tehnikat.