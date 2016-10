Keskerakonna esimees Edgar Savisaar teatas täna oma Facebooki lehel, et Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal on seoses garantiikirjade skandaaliga käinud Kalev Kallo juures järgmisi käike läbi rääkimas, kuid ei temal ega ka Oudekki Loonel pole õnnestunud Toobalit tabada. Savisaare sõnul väidab "Pealtnägija", et Keskerakonna esimees on olnud algusest peale teadlik garantiikirjade olemasolust. Savisaar sõnab postituses, et nägi kirju esimest korda suvel, mil ta nendesse ei süvenenud ja pistis need sahtlisse, kuni tuli KAPO.

Edgar Savisaare sõnavõtt täismahus:

"Oli see nüüd eile või üleeile, kui õnneliku näoga Priit Toobal Tallinna Volikogu esimehe Kalev Kallo juures käis nõu pidamas. Arusaadav, järgmised käigud on vaja läbi rääkida. Mina ja Oudekki Loone oleme mitu kuud püüdnud Toobalit tabada, aga mingil põhjusel on see olnud ilmvõimatu. Nii mulle, kui ka vist Oudekkile.