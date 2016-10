Marilyn Kerro jagab Facebookis nõu, kuidas suhteid hoida ja nendega hakkama saada. Esimene asi ei tohiks olla abi otsimine väljastpoolt...

"Minu postkasti ja ka ka minuga kohtudes tahavad paljud küsida suhte teemadel. Põhilseks küsimuseks on kas jääme kokku? Kas mul on mõtet jätkata, mis sa näed? Kas mu mees petab? Jne," kirjutab Kerro sotsiaalmeedias.

"Mu armsad sõbrad. Ei ole olemas ühtegi võluvitsa , mis teie probleemid teie eest ära lahendab. Ka ei tee seda mina. Suhte alus on koostöö, rääkimine, mõistmine, vabadus olla sina ise, ausus, seda nii enda kui partneri vastu. Kui teil tekivad juba sellised kahtlused kaaslase suhtes, siis mida see sinu kohta ülteb? Kui sa oled juba oma mõttes sellised küsimused loonud, siis millest see tuleb? Sa eelistad enne tulla oma muredest rääkima minuga, kuigi sa peaksid selle asemel tegema seda oma teise poolega," selgitab Kerro.

"See on sinu elu kallis sõber ning kui sa tunned, et see suhe ei rahulda sind ega ka sinu kaaslast, siis ongi sinul kaks valikut alati. Kas sa jätkad ja oled õnnetu või liigud edasi ja oled õnnelik. Ära unusta, et õnn tuleb sinust, tihti tehakse sellga viga, et oma õnne otsitakse kelleski teises. Ei! Sina oled oma õnne ja käekäigu alus! Teine inimene vaid täiustab sind ja kasvate hingeliselt tugevamaks!"

"Seetõttu tee siit omad järeldused. Igakord kui sa seda küsimust tahad esitada, millest ma alustasin oma tänast jutuajamist, siis küsi endalt: "Mida mina saan anda suhtesse? Kas võib ka olla asi minus?" Õpi end rohkem analüüsima ja avama. Väga kergekäeliselt suhtutakse suhtesse ja veel lihtsamalt saabub lõpp. Enda vigu ei armasta keegi tunnistada ning alati on lihtne otsida põhjust mujalt, kui iseendast."

"Teiseks, petmine? Kui sa juba seda oma vaistuga aimad, siis üldiselt sa ei eksi. Mis annab sulle minu kinnitus? Toob viha ja vihkamist. Meeletut ja paaniliselt hakkab enamikel juhtudel jahiinstink ja egode mäng pihta. Kes siis peale jääb? Olgu, te saate ehk oma suhte korda mõneks ajaks, kuid kas see kirves kuklas ja minevikuvari ei jää sind kummitama? Vähesed suudavad seda. Alusta enne selle selgeks tegemisest ja siis mõtle, kas sa ikka suudad andestada sellisel moel? Andestama peab alati, kuid kas suudad eldada selle teadmise ja kogemusega. Kas sa oled nii tugev?"

"Ma tahan lihtsalt sellise väikese meeldetuletuse jutuga teile inimlikult asja selgitada, ei ole mingit maagiat suhtesse vaja, alati oled sa ise kõige alus. Suhtes on kaks osapoolt, seega on ka mündil alati teine pool, kas sa ei leia? Enne, kui hukka mõistad ükskõik keda, proovi mõista! "

"Kristallide kooslus on toetav alati ja need ka toimivad, kuid sassis ja puntras pea ja olukord tuleb enne ise lahti harutada. Mõista ka kogu loo teist külge mu sõber. Ma ise armastan alati selgitada välja põhjuseid, miks midagi juhtub . Seetõttu ei poolda ma ka nii pinnapealset küsimist."

"Paljud soovivad lisaks omale minu armastuse nukke, mida ma teen, kuid unustate, et need nukud pole kellegi mõjutamiseks. Kellegi kindla sidumiseks. Tasu selle eest tuleb alati väga kiiresti tasuda.Maagia ei ole mäng, kordan veel. Eriti, teisi sidudes. Kutsun teid üles rohkem hindama üksteist, rohkem hoidma kõike mis teil on ning rohkem õppima ennast armastama! Sul on miljon põhjust, miks hommikul tõusta ja särada!" soovib Marilyn Kerro kõigile palju hoolimist, üksteisega rääkimist ja arutlemist.