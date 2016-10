Reformierakonna jaoks on asjalood ikka eriti hapud, kui erakondade värskes pingereas jäädakse alla isegi vägevast kodusõjast vaevatud Keskerakonnale. Tsentristide populaarseimaks tõusmine kinnitab, et inimesed hindavad kindla eesmärgi nimel tegutsemist, mitte tegevusetust kombineerituna otsustusvõimetusega.

Keskerakonnas käib küll karm võimuvõitlus, kuid on selgelt näha, et Edgar Savisaare sihiks on võimule jääda, noorema kolmiku huviks aga temalt võim iga hinna eest ära võtta. Reformierakonnas pole kahe oravast kandidaadiga presidendivalimistest saadik õnnestunud enam varjata, et parteis käärib, kuid see, kes kelle tooli kõigutab ja millisel eesmärgil, ei pruugi lõplikult selge olla isegi erakonna juhil Taavi Rõivasel.

Kui opositsioonierakond saab endale rasket parteisisest võimuvõitlust veel kuidagi lubada, siis peaministriparteiga on teised lood. Kuigi on olemas koalitsioonilepe, on ka vilunud poliitikavaatlejal praegu raske öelda, mis on võimuliidu suur eesmärk või peateema. Me oleme näinud, kuidas aasta jooksul ei suudetud lahendada Euroopa kontrollikoja Eesti liikme vahetust, rääkimata presidendivalimistel ühe kandidaadi taha koondumisest. Selle asja nimi pole enam peenhäälestus, vaid koostöövõimetus.

Kuid kogu energia kulutamisel võimul püsimisele ja sisemisele võimuvõitlusele on oma hind. Sellest annab tunnistus inimeste hulk, kes ei toeta enam ühtegi erakonda. Nende arv on viimase kuuga kerkinud 30lt protsendilt 35le. Kui pettumus kestab, ei pruugi need inimesed osaleda enam valimistel või annavad oma protestihääle pingereas tagapool olevatele erakondadele.

Nüüd on küsimus, kas peaminister suudab haarata initsiatiivi või ootab teda Savisaare saatus.