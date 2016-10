Kuigi seadus lubab ekspresidendil kasutada ametiautot, sõidutab pensioneerunud Toomas Hendrik Ilvest hoopis väikebuss, kuid küllap on sellegagi juriidiliselt kõik korrektne. Bussi kuurent on 777 eurot. Presidendi ametiajal kasutatud esindusauto kuumaks oli 349 eurot, veel varem aga 274 eurot. Pensionäri vedamisvahend on seega kolm korda kallim kui oli ametisoleva riigipea puhul.

Presidendi kantselei varasem juht Siim Raie nimetas ärmatamise teemal puhkenud kriitikat mölisemiseks ja soovitas kottimine lõpetada. Mõni päev varem küsis ka kriitika alla langenud Juhan Parts – mida me möliseme siin? Riigipaksude silmis on neist allpool olev pööbel igasuguse piiri ületanud ega tea oma kohta. Ärimees Heiti Häälgi ütles, et oma arvamuse väljaütlemisega saab üksnes vaenlasi juurde, aga paremaks ei muutu mitte midagi. Mis riigis me elame, kus enam rikkadki ei julge suud lahti teha?

Presidendiks vormistatud Kersti Kaljulaidi esimesel välisvisiidil saime teada, et Kadriorus kõlab jälle vene keel – Kaljulaid suhtlevat turvameestega vene keeles. See on tugev poliitiline avaldus kakskeelsuse suunas, mis kinnitab vaid seda, et Kaljulaid on tõsiselt võtnud esimesel pressikonverentsil venekeelse meedia esitatud küsimust – kas ta ikka hakkab siinsete venelastega suhtlema vene keeles? President Ilves on varem öelnud, et vene keeles rääkimine oleks 50aastase nõukogude toorutsemise tunnustamine.

Pagulased ei tööta

Ükski jaotuskava alusel Eestisse toodud põgenikest pole läinud tööle. Vabandusena tuuakse, et nad ei oskavat eesti keelt. Osa neist on siin olnud juba üle poole aasta – kas siis selle ajaga ei saa selgeks elementaarset suhtluskeelt? Liiati on meil tänini ka eesti keelt mittevaldavaid venelasi, kes ometi käivad tööl. Kuidas nemad saavad hakkama, aga pagulased mitte? Ehk ei motiveeri hoopis toetused neid tööle minema?

