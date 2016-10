Kuna see vanasõna on jälle repertuaaris, olin moodne ja guugeldasin seda. Tahtsin vaadata, kui palju seda on kasutatud.

Mõtlesin lihtsalt, et küllap me kannataks paremini välja majanduslikult kitsama elu ja taluks rahulikumalt aastatepikkust, et mitte öelda elukestvat peost suhu elamist, kui meile ikka ja jälle ei etendataks vanasõna, et suured sulid sõidavad tõllas, väiksed ripuvad võllas.

Viie Euroopa rikkama riigi hulka jõuame siis, kui Euroopa 20 rikkamat riiki otsustavad, et nad ei taha enam olla meist rikkamad, hakkavad eraldama miljardeid eurosid meie riigieelarvesse ja meie sotsiaalabisüsteem puhkeb õitsele. Mis tähendab muidugi seda, et Aafrikas ja Aasias lähevad selle õitsemise kohta kohe jutud lahti, et tasub minna Eestisse katsetama, aga see on üks teine teema.

Tulemus oli ikka väga üllatav. Nii kaugele, kui Eesti regulaarse internetimeedia ajalugu ulatub, ehk 1990ndate lõppu, on sellise tõdemusega või lausa sellise pealkirjaga lugusid ja kommentaare kirjutatud igal aastal, kui on käsitletud n-ö eliidi rahaafääre. Ehk viluks panemist, nagu jurist Rein Langile on meeldinud öelda.

Eesti Päevaleht 1998, Sakala 1999 (juhtkiri „See on Eestis juba ammu teada-tuntud asi, et suured (loe: rikkad) sulid sõidavad tõllas, väiksed (loe: vaesed) aga ripuvad võllas“ Andrus Ansipi tegevusest Tartu Kommertspanga pankrotihaldurina), Terviseleht 2001 jne. Värskemad: Õhtuleht 2015, Eesti Advokatuuri blogi 2015, Postimees 2016.

Vaatasin, et SELLE kaasuse juures – kõik saavad aru, mida ma mõtlen – ei ole seda pealkirja veel kasutatud, ja tegin ära.

Kergelt tulnud raha

Mõni ütleb, et selle 171 000 pärast on nii palju õiendamist. Meil oleks nagu kaks raha. On see raha, mida igaüks tööga teenib ja tunneb, kui raskelt see tuleb. Siis on veel üks teine raha, mis lihtsalt tuleb kuskilt: eelarveraha, toetusraha, ka kilekotiraha. See kipub väga kergelt kuluma ja summadel on tavaliselt rohkem nulle taga kui omateenitud rahal. Ometi on riigil ainult see raha, mis ta elanikelt ära võtab, nagu majandusteadlasele Andres Arrakule on meeldinud öelda. Kui eurotoetuste raha, siis see on ära võetud teiste riikide inimestelt.

Üks ettevõtja kurtis juba aastaid tagasi, et kahjuks jääb järjest vähemaks ametnikke, kes on töötanud eraettevõttes, oma toote või teenusega turu meelevallas olnud ning tundnud, kui raskelt raha tuleb. Muidugi nad teavad teoreetiliselt, kuidas riigile raha tekib, aga nad ei tunneta selle taga tööd ja sellepärast on seda ka kerge laiali jagada.

Juba lapse jaoks on suur vahe selles, kas ta teenib raha koolivaheajal kuskil abitöölisena, aiandis kättpidi mullas või vanematelt lihtsalt tuleb iga kuu helde cash.

Tegelikult ütleb meie inimeste õiglustunne neile täitsa hästi, millal kulutatakse võõrast raha, millal endateenitud raha. SELLE kaasusega samal ajal ostis ettevõtja Oleg Gross seitsmekohalise ja Euroopa ühe kallima tsiviilhelikopteri, mille hinnaks lennundusekspert pakkus kahest nelja miljoni euroni. Ei märganud, et see oleks kedagi vihale ajanud. Tema toidutööstus ja poekett on veerand sajandi pikkuse pingutamise tulemus ja see raha on tema teenitud raha, eks siis sõitku helikopteriga. Keda see vihale ajab, tehku endalegi poekett ja ostku siis helikopter.

SELLE kaasuse puhul käib jutt küll peamiselt rahast, et kes ikkagi nii kergelt andis, et see on ebaõiglaselt saadud ja tagasi tuleks maksta kõik, mitte kümnendik. Lugu on tegelikult palju hullem kui see kingituseks kujunenud 171 000 eurot.

Nagu Brežnevi ajal

Esiteks just sellesama vanasõna võrra hullem. Et see jälle repertuaari tuli ja näib ikka kehtivat. Vähem kui 1000 euroga kuus opereerija talub nüüd halvemini peost suhu elamist.

Teiseks saavad aastate jooksul räägitud jutud eetikast, aususest ja moraalist ning onupojapoliitika ja korruptsiooni resoluutsest hukkamõistmisest täiesti uue konteksti. Need muutuvad lihtsalt sõnadeks, mis mitte midagi ei tähenda. Piinlik.

Mina kasvasin ja sain täiskasvanuks ajal, kui Nõukogude Liitu valitses õnnis Leonid Brežnev ja tema klann. Siis oli väga palju niisuguseid silmakirjalikke tegelasi nagu Paul Laasiku mängitud seltsimees Võsa komöödiasarjas „ENSV“. See on väga meeldejääv ajastutruu kuju selles mõttes, et on sada protsenti silmakirjalik – mitte midagi tema ametlikus jutus ja tegevuses ei kattu sellega, mida ta tegelikult mõtleb, räägib ja teeb. „Joomisega, eriti tööl joomisega, tuleb väga resoluutselt võidelda,“ ütleb Võsa, võtab töölaua alt konjakipudeli ja valab endale korraliku klõmaka.

Nagu me tagantjärele teame, oli ka vana Brežnev sügavalt ükskõikne iseenda jutlustatud kommunismiehitaja moraalikoodeksi vastu ja elas nii-öelda ehtsa kapitalistliku pursui elu rahva raha eest.

Aitäh, Villu ja Gert, näitlejad ja korraldajad „ENSV“ pisarateni naerma ajavate kujude ja situatsioonide eest, aga kohe üldse ei tahaks, et kaksikmoraal oleks praegusel ajal n-ö eliidi seas nii tavaline ja sellest saaks vaid naeru ja irvitamisega üle, nagu Brežnevi ajal.

„Rikas koorib vaeseid, vaene koorib kartuleid,“ ütleb teine vanasõna.

Või: „Mis ei ole kingitud, see on laenatud.“ Või: „Mis vaesele laenatud, pole rikkalegi kingitud.“