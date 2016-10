Videol olev paarike naudib teineteist pealtvaatajate keskel, kuid ei tee sellest väljagi, mistõttu kutsutakse neile välja politsei, vahendab The Sun.

Argentiinas sattus keset tänavat paarike nii hoogu, et suuseksi kutsuti lahutama suisa vilkuritega saabunud politsei.

Politsei saabudes võiks ju eeldada, et paarike tõmbub tagasi ja katab end, aga EI! Agar naine hakkab politseiga vaidlema ja näib, et ta on segamise pärast pahane.

Naine puikleb vastu ja pahandab politseiga, et tegu on ju ometigi tema kallimaga, mistõttu peaks olema igati normaalne, et hellistab armastatut vajadusel kasvõi avalikult.

Väidetavalt olla naine isegi karjunud, et võib seda ka politsei ees jätakta.

Paarike arreteeriti.