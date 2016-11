Kuigi me oma ehteid iga päev puhastama ei kipu, peaks tegelikult nende eest hoolt kandma iga päev. Parim viis puhastamiseks on soe vesi ja puuvillane lapp.

Juveelifirma Kuldkroon juhataja Kaupo Nõlvak toob välja, et ehete puhastamisel tuleb tähelepanu pöörata nende materjalile.

"Kuld on teatavasti mittereageeriv teiste ainetega ehk siis mitteoksüdeeruv ja seega piisab kullale sooja vee ja pehme lapiga puhastamisest. Hõbe seevastu oksüdeerub õhu käes aja jooksul ning tekkinud oksüüdikiht vajab kindlasti aeg-ajalt eemaldamist," selgitab Kaupo Nõlvak. Oksüüdikihi eemaldamiseks sobivad spetsiaalsed immutatud lapikesed või vedelikud, kus leotades kiht eemaldub.

"Kui on tegemist kattekihiga ehk need on kullatud, hõbetatud või rodeeritud, siis ei tohiks liiga tugevasti hõõruda. Liigne nühkimine lühendab kattekihi eluiga," sõnab ta. Kui ehe sisaldab vääriskive, võiks kasutada ka väikest pehmet harja, kuid parima lahendus siiski erivahendis loputamine.

Et ehted võivad märjaks saades kahjustuda, seda karta ei tasu – oluline on need pärast puuvillase lapiga korralikult ära kuivatada. "Näiteks pärlite puhul tuleb küll vältida kokkupuudet muu kui puhta veega ning ka veega hooldamise järel tuleks pärlid kindlasti kuivatada. Kahjulikult mõjuvad pärlitele näiteks merevesi või ka mõned soo- ja rabaveed, seetõttu tuleks ujumis- ja rannaüritusteks pärlid kindlasti koju jätta," annab Nõlvak head nõu.

undefined (Kuldkroon)

Rääkides kella hooldusest on esmatähtis jälgida selle kasutamist vastavalt funktsionaalsusele. "Ehk siis ei maksaks sportlike tegevuste juures kanda niinimetatud ülikonna-või ehtekella. Need ei ole mõeldud ujumiseks, saunatamiseks või muuks vaba aja sportlikuks tegevuseks," sõnab Nõlvak. Kella puhastamiseks tuleks eemaldada selle rihm ning seejärel puhastada korpus. Metallrihma hoolduseks tuleks see samuti eemaldada ning seejärel pehme harjaga harjata.

Kõige mugavam ja lihtsam on siiski minna kullassepa juurde, kus kogunenud mustus erilahusega kõrgsagedus-vannis metallrihma vahelt eemaldatakse.

Kella mehhanismi hooldus tuleks ette võtta vähemat iga kolme aasta järel, kuid see töö peaks jääma kellassepale.

Hoia ehteid eraldi karpides

Kuigi tihti kasutatakse kodus ehete puhastamiseks hambapastat, Nõlvak seda ei soovita. "Tegemist on siiski kergelt abrasiivse ainega ning poleeritud pinnale jäävad mikro-kriimud," selgitab Kaupo Nõlvak.

Ka ehete kulumise vältimisel tuleb pidada silmas mõningaid nippe – näiteks tasuks neid hoida spetsiaalsetes laegastes, kus igal ehtel oma väike pesa või sahtel. "Kui laegast ei raatsi soetada, tuleks alles hoida ehete karbid, milles nad on ostetud või kingitud. See võtab küll ruumi ning on ehk tülikas, kuid ehted on kenasti hoitud," soovitab Nõlvak.

Ta lisab, et pidevalt ehete samas karbis hoidmisel ning nende sisse-välja võtmisel hakkavad tekkima kriimustused, mida enam lihtsa puhastamisega ei eemalda. "Väärismetallid on teatavasti üsna pehmed," nendib ta.