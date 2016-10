Ringkonnakohus tühistas osaliselt maakohtu Autorollo tsiviilvaidluse otsuse, mille kohaselt esitati nõudeid ka endise välisministri Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse vastu.

"Eks need neli aastat algusest peale ebaõiglast ja alusetut intensiivset rünnakut on olnud inimlikult mitte kõige lihtsam aeg. Aga ega siin midagi väga pikalt kommenteerida polegi. Võitsin tsiviilvaidluse, kus tõde on algusest peale minu poolel olnud, nüüd on õigus ka," sõnas Keit Pentus-Rosimannus.