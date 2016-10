Meeleolukas muusikalises koguperemängus on seekord vastamisi Indrek Ventmann, Liisi Koikson ja Ivo Linna, Hannes Võrno võistkonnas ning Kaisa Selde, Tom Olaf Urb ja Raivo E. Tamm, Peeter Oja võistkonnas. Saatejuht on võluv Eda Ines Etti.

"Nädalalõpp Kanal 2ga" (Kanal 2, kl 21:30)

Täna istuvad diivanile Eesti muusikamaailma raudvara Ivo Linna ja Tõnis Mägi, moelooja Liina Stein, tuntud näitleja Priit Võigemast ning laulja Rolf Roosalu. Saates palju nalja, põnevaid lugusid ja mõnusat muusikat!

"Ameerika neitsi" (TV3 kl 23:00)

Mõnusas komöödiafilmis on peaosas Rob Schneider. Film räägib Priscillast, kes asub kolledžisse õppima, olles saanud stipendiumi liikumiselt, mis taunib seksi enne abielu. Ühel peol jääb ta aga purju ja teda filmitakse topless. Pärast seda ööd, kui ta tegevus jäädvustati filmilindile, asuvad tema ja ta sõbrad reisile mööda Ameerikat, et saada enda kätte see paljastav lint.

Laupäev

Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora – Paide Linnameeskond (ETV, kl 15:50)

Ülekannet kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudiovestlust juhib Tarmo Tiisler.

"Sajandi valitsejanna" (Kanal 2, kl 21:35)

Seekordses osas Handan süüdistab Anastasiat Ahmedi mürgitamises. Tänu Mustafa äkilisele haigestumisele teeb Safiye uue, üllatava troonipärija teatavaks, mis põhjustab suurt mässu. Haigus laastab tervet linna.

"Lumekuninganna ja igavene talv" (TV3, kl 19:30)

Seekordseks multifilmiks on Disney stuudio humoorikas animaseiklus, mis on ammutanud inspiratsiooni Hans Christian Anderseni igihaljast muinasjutust. Loo peategelaseks on kartmatu optimist Anna, kes asub raskele teekonnale, abiks tahumatu mägilane Kristoff ning tolle ustav põhjapõder Sven. Anna eesmärgiks on otsida üles oma õde Elsa, kelle jäine võlujõud hoiab kogu Arendelli kuningriiki igavese talve vangistuses. Kõrgel mägedes võitlevad Anna ja Kristoff tuiskude, laviinide ja lõikava pakasega ning kohtavad müstilisi trolle ja naljakat lumemeest nimega Olaf. Seejuures ei unusta nad hetkekski, et kogu lumme mattunud kuningriigi saatus on nende kätes. 2 OSCARI VÕITJA - parima animafilm ja parim filmilaul (”Let it Go”). Kuldgloobuse võitja!

Õhtune filmivalik on järgmine:

"Lootusetult pikk kihlus" (Kanal 2, kl 23:35)

Romantiline komöödia, mis kaardistab kihlunud paari tõusud ja mõõnad. Aasta pärast kohtumist teeb Tom (Jason Segel) oma kallimale, Violetile (Emily Blunt), abieluettepaneku, kuid ettenägematud asjaolud üha kuhjuvad ning kauaoodatud pidupäev ei paistagi kätte jõudvat.

"Armastuse õppetunnid" (TV3, kl 22:35)

”Armastuse õppetunnid” annab meile õppetunni inimeses pulbitseva elujanu kohta ning seda elujanu kannab eneses ajakirjanik ja luuletaja Mark O´Brien (John Hawkes), kes raskekujulise lastehalvatuse tõttu ei kontrolli oma keha, kuid soovib siiski 38-aastaselt ülekantud tähenduses ”astuda suure sammu” mehistumise poole ning võtab seega nõuks vabaneda oma süütusest. Seksterapeudi (Helen Hunt) ja Marki tema püüdlustes toetava preestri (William H. Macy) abiga asub Mark oma eesmärki teostama... Stsenaristi ja lavastaja Ben Lewini esikteos põhineb tõestisündinud lool.

Pühapäev

"Need vanad armastuskirjad" (ETV2, kl 20:45)

Romantiline ja samas ka traagiline lugu Eesti ühe armastatuima helilooja Raimond Valgre elust 1939.-1949. aastatel. Film räägib Valgre armastusest kauni blondi Alice´i ja vene kaunitari Niina vastu. Jutustus sõprusest ja reetmisest ning sellest, mis võib juhtuda inimestega, kes satuvad suurte poliitiliste muudatuste risttuultesse – Eesti Vabariigi lõpp, Teine maailmasõda, nõukogude korra ja stalinliku režiimi ülemvõim. Sündmused kulmineeruvad aastavahetusel 1949/50 restoranis ”Gloria”. Peaosas Rain Simmul, teistes rollides Liis Tappo (Alice), Ülle Kaljuste (Emma), Kärt Tomingas (Lili), Marika Korolev (Eva), Marina Levtova (Niina), Ago-Endrik Kerge, Tõnu Kilgas, Andres Lepik, Ly Tedre, Sulev Teppart, Guido Kangur, Jaan Rekkor jt.

"Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3, kl 19.30)

Parodeerimisülesandeid hakkavad taas täitma Laura Põldvere, Inga Lunge, Kalle Sepp, Liis Lass, Adeele Sepp, Joosep Järvesaar, Kristjan Kasearu ja Raivo E. Tamm! Külaliskohtunikuks on sel korral Madis Milling. Saatejuht on unistustemees Märt Avandi.

Õhtut jääb lõpetama põnevuskomöödia "Killerid" (TV3, kl 22:15)