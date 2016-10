Ainukesed rahvusvahelised alaliidud, kes selle vastu hääletasid oli Norra ja Taani. Põhjused peituvad ilmselt korraldajariigi presidendis Aleksander Lukašenkos, keda on süüdistatud nii inimõiguste rikkumises kui korruptsioonis.

Valik sai tehtud pärast seda, kui korraldamisest loobus Holland ning dopinguprobleemide tõttu jäi ilma ka Venemaa. Väheste huviliste hulgast soovis enim ja jättis parima mulje just Valgevene.

Euroopa Olümpiakomitee EOC teatas täna, et teised Euroopa mängud toimuvad 2019. aasta suvel Valgevenes.

Siiski toetasid ülejäänud 43 alaliitu võistluste korraldamist Minskis. "Valgevene ei ole küll supervõimas, aga me pöörame spordile väga palju tähelepanu," sõnas Lukašenko.

"Tahame, et Euroopa organisatsioon oleks sama tugev kui teised, sealjuures ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee. Võib täiesti kindel olla, et me anname endast parima."