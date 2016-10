"Elu teeb vahel veidraid keerdkäike ja nii mõnedki ilmselt sügavad nüüd kukalt, et mis see veel küll on? Tegelikult ei juhtunud aga midagi erilist ja 2014. aasta juulis toimunud põgus kohtumine ning sümpaatia on arenenud tasahilju ja salaja millekski palju enamaks," kirjutab Heiki Valner sotsiaalmeedias.

"Kaua me ilmarahvale veel valetame ja vusserdame?", küsinud Heiki armastatu, Katrin Lehtveer ühel päeval. "Ma viilisin mehelikku kavalust appi võttes alati kõrvale: ähh on siis vaja kõigil teada!" meenutas Heiki.

"Eile õhtul kohtusime kell 10 ja tõttöelda läksin sellele patuelule punkti panema. Siis juhtus aga üks sündmus, millel ma täpsemalt ei peatu, aga see muutis asjade käiku kardinaalselt ning siin me nüüd siis oleme. Kiitke heaks või mõistke hukka, aga tõttöelda pole sellel vähimatki tähtsust, sest lihtsalt nii äge periood on praegu ja üldse ei huvita mida keegi arvab!"