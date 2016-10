"Olen palju kordi näinud (ja ka ise seda teinud), kuidas inimesed reageerivad napsi võtmisele," märgib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" kasutaja NewAKowner. "Paljud kalduvad joogi kummutamise järel pead raputama, see on peaaegu sundreaktsioon. Mis seda põhjustab? Kuna alkohol on mürk, siis kas loomulik sundreaktsioon ei peaks olema selle väljasülitamine?"

"Ma ei usu, et see on "loomulik sundreaktsioon", vaid lihtsalt üks meie väike võltsžest," leiab IntoxicatedCamper. "Midagi sellist nagu käte hõõrumine enne millegi tegemist. Alkoholi tugev maitse / kõrvetus eeldab mingit sorti reaktsiooni. Ka võtavad inimesed teistelt alateadlikult signaale üle. Arvan, et pearaputamine teatud moel väljendab "vaata mind, ma jõin just alkoholi, juhuu!" ja me teeme sellest käitumisest endale malli."

"See on lihtsalt reaktsioon kangele joogile," arvab Himan235. "Alla minnes see kõrvetab ja näiteks varvast ära lüües hakkad sa tahtmatult ringi hüplema. See on lihtsalt nii kange, et sa ei suuda vastu panna soovile liigutada, et püüda seda tunnet paremaks saada. Ka raske füüsilise trauma saanud inimesed sageli liiguvad valuga ringi."