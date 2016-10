"Meie jaoks on igas mängus kohustus võtta võit. Selleks on meil ka piisav kvaliteet olemas. Kõik on kinni võidu-mentaliteedis ja kui me suudame nii hooaja lõpuni jätkata, siis võime uhked olla."

"Meil on piisavalt hea meeskond, et alistada ükskõik kes," teatas 27-aastane horvaat.

Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovren teatas, et meeskonnal on piisavalt kvaliteeti mängimaks Premier League´i tiitlile.

"Ka sel korral saab olema keeruline mäng, aga usun, et oleme möödunud aasta vigadest õppinud ja teame kuidas nende vastu tegutseda. Lisaks on meil täna tunduvalt kõrgemad ootused."

Horvaat lisab, et peatreener Jürgen Kloppi käe all on leitud kindlus: "Oleme Kloppi käe all kõvasti arenenud. Olime head juba siis kui ta eelmisel hooajal tuli, aga nüüd me lausa lendame. Peame kindlasti seda head tunnet hoidma."