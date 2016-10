Need, kes on depressiooni põdenud, oskavad saatusekaaslaseid mõista. Need, kes selle keerulise tõvega pole kokku puutunud, võiksid selle kohta rohkem teada, et raskel ajal oma lähedasi toetada. Depressiooniga kimpus olevate inimeste paremaks mõistmiseks tõi Your Tango välja neli asja, mida depressiooniga inimesed kunagi teistele öelda ei suuda. 1. Ta ei ütle, et midagi on valesti. Depressioonis inimene tahaks küll öelda, mis teda vaevab, kuid ta ei oska seda sõnadesse panna. Seepärast ongi teda keeruline ka aidata.

2. Ta ei vabanda. Depressioonis inimene võib kaaslastele öelda asju, mida ta tõsiselt ei mõtle. Ta ei saa aga vabandada, sest ta ei mõista päris täpselt toimunut.

3. Ta ei oska öelda, et vajab üksiolemist. Depressioonis inimene võib küll tunda, et ta tahab üksi olla, kuid ei oska seda öelda. See muudab ta aga pahuraks ja konfliktseks.