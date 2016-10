On väga tavaline, et paljusid hügieeniga seotud asju hoitakse vannitoas, sest need on seal vajaduse korral käeulatuses. Kuid tegelikkuses on terve hulk hügieeniasju, mida ei tohiks oma tervise nimel hoida vannitoas, sest sealne niiske keskkond teeb muidu kasulikest asjadest sinu tervisele vaenlased.

Pure Wow toob välja viis asja, millele võiksid koha leida mujal kui vannitoas.

Ravimikapp. Vannitoa temperatuuri kõikumised ja niiskustase mõjutavad ravimeid nii, et need riknevad ennetähtaegselt ja ei toimi enam tõhusalt. Mis kasu on valuvaigistitest või rasestumisvastastest vahenditest, mis ei tööta? Leia ravimitele kuiv ja jahedam hoiukoht.