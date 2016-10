Homme õhtul kell 22.20 jõuab ETV ekraanile paeluv inglise kriminaalsari "Foyle'i sõda", mille sündmustik viib vaatajad ajas tagasi 1940. aastatesse.



Kui Euroopat laastab Teine maailmasõda, peab Inglismaa lõunarannikul üks mees oma sõda. See mees on ülemkomissar Christopher Foyle. Spioonid, pommid ja sõjavangid on Foyle’ile uus reaalsus, kuid tihtipeale segunevad need ka endisaegsete mõrvadega. Armukadedus, vihavaen ja rahahimu ei kao inimhingedest ka sõjaajal.



Sarja avaosa viib vaatajad 1940. aasta maikuusse. Ülemkomissar Foyle’ile tundub, et tema oskusi läheks sõjarindel rohkem vaja kui kodukandis pisikuritegusid uurides. Ent ta saadetakse just nimelt Hastingsi, kaasas noor naisautojuht Samantha. Peagi tapetakse jõukas sakslanna, kelle surma peetakse kättemaksuks sakslaste pommitamise eest. Foyle aga nii lihtsa lahendusega ei lepi ning hakkab süüdlast otsima naise minevikust ja pereringist.



Homme õhtul kell 21.35 toob ETV ekraanile ka armastatud draamasarja "Lilyhammer" uue, kolmanda hooaja. Uuel hooajal jätkuvad Johnny Henriksenina (kuri)kuulsust kogunud Frank Tagliano ümber koondunud kireva seltskonna musta huumoriga vürtsitatud seiklused.



Torgeir valmistub Brasiilias Roari pulmapeoks, kui saabub teade, et Johnny on Norras tulirelvalasust eluohtlikult vigastatud, ning Torgeir peab valima, kas jääda venna isamehena Riosse või tõtata hinge vaakuvale sõbrale appi. Torgeir valib viimase ning asub koos teiste mõtte- ja saatusekaaslastega jõuliselt tegutsema, et kodulinna tänavad tülikatest omavolitsejatest puhastada ning leivaisa ründajaid karistada.