Sel nädalal on sotsiaalmeedias jagatud palju fotot, millel näha, kuidas autistlik poiss, kes ei talu kallistusi ega puudutusi, on leidnud südamliku sideme koeraga. Taamal istub lapse ema, kes on katnud oma suu käega, üritades sedasi taltsutada oma rõõmupisaraid, et mitte häirida neid erakordseid hetki.

Koer kuulub organisatsioonile 4 Paws For Ability, kes laenab oma hoolealuseid just haigetele lastele nende ravi toetamiseks. Ühing jagab sotsiaalmeedias ema rõõmu: "Kaalusin seda fotot oma inetu nutunäo pärast mitte jagada, kuid otsustasin, et see on liiga tähtis." Nii kirjutas autistliku poisi ema. "See pilt on tehtud päeval, mil mu viieaastane poeg oli lõpuks nõus istuma uue teenistuskoera kõrvale."

Lapse emal on igapäevaselt võimatu oma poega viimase hirmude tõttu riietada, pesta ja kallistada. Seni on ebaõnnestunud ka kõik katsed luua sõbrasuhet mõne lapsega.