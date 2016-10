College Humor reklaamib oma YouTube'i videos programmi, mille abil saab kiilanejast pahaks poisiks kahe lihtsa sammuga: "Borsely: raseeri oma pea ja kasvata kitsehabe".

"Kaota oma juuksed, mitte munad!" on video alla kirjutatud. Ja videos kirjeldab mitu meest, kuidas neid on hõrenevate juuste pärast narritud, kuidas nad on tundnud oma enesekindluse kadumist ja mismoodi programmiga liitumine on neid aidanud. Ühe juhtumi puhul märgitakse isegi, et pärast programmiga liitumist näeb mees välja nagu "endine merejalaväelane".

Mõistagi on tegu naljavideoga ja kolledžihuumori tegijad ironiseerivad stiili üle, mida võib kirjeldada kui amfetamiinidiileri oma.

Paraku on sageli igas naljas terake tõtt ja selles ilmselt isegi rohkem. Selmet kahte karva üle pea kammida, on kindlasti palju mõistlikum kuppel siledaks ajada – kas niisama siilikaks või žileti abil kiilaks, see jäägu igaühe enda otsustada. Ning kitsehabeme asemel võib kasvatada ka mõnd teist stiili habeme või siis hoopiski ägedad vuntsid.

College Humori videot vaata siit.