Kui märkad oma keha juures imelikke sümptomeid, ei ole mõtet dr. Goole nõuandeid lugema tormata – ehk tahab su keha lihtsalt öelda, et ta vajab tervislikku toitu. Shape pani kirja viis imelikku märki, mis sellele viitavad. 1. Lihaskrambid. Kui lihased kipuvad krampi kiskuma vaatamata sellele, et oled liikuva elustiiliga, võid kahtlustada, et magneesiumitase on madalavõitu. Söö banaane, mandleid ja rohelisi lehtköögivilju.

2. Jalad ja käed ajavad pinde. See viitab B-vitamiini madalale tasemele. Söö täisteraviljatooteid, spinatit, ube ja mune.

3. Sa tahad jääd süüa. Vastupandamatu isu jää järele võib viidata rauapuudusele kehas. Söö punast liha, läätsi või valgeid ubasid. 4. Su küüned on haprad. Kui küüned on haprad, on põhjuseks jällegi madal rauatase.