Ei tasu lasta end kiusatusse viia madalatest hindadest, märgib Engadget.

Apple on kaevanud kohtusse Mobile Star LLC ja hagi aluseks on väide, et firma toodab Apple'i toodete võltslaadijaid ning kaableid ja müüb neid Amazonis ehtsate pähe.

Kohtuhagi kohaselt ostis Apple üheksa kuu jooksul enam kui sada "Fulfilled by Amazon" markeeringuga Lightning'u kaablit ja laadijat ja testis neid. Tulemus: umbes 90% laadijatest olid võltsitud.

Kui Apple selle probleemiga seoses Amazoniga ühendust võttis, tunnistas veebisait, et enamik laadijaid on saadud Mobile Star LLC'lt. Cupertino iPhone'ide tootja toonitab, et kuna järeletehtud kaablid ja laadijad ei ole läbinud tarbijaohutuse teste ning võivad olla halvasti valmistatud, siis valitseb oht, et need võivad üle kuumeneda ja süttida või isegi kasutajale elektrilöögi anda.

Lisaks kahjude hüvitamisele taotleb Apple kohtult ka kõigi võltslaadijate arestimist ja hävitamist.