Värske UEFA president Aleksander Ceferin teatas, et Euroopa vägevaima jalgpallisarja Meistrite liiga finaalmäng võib tulevikus jõuda sootuks Euroopast välja.

"Arvan, et see on suurepärane idee ja meil tuleb selle üle arutleda," teatas Ceferin.

"Näiteks Portugalist Aserbaidžaani minna on sama raske kui New Yorki. Fännidele ei tohiks see eriti suureks probleemiks kujuneda. Siiski on tegemist Euroopa võistlusega ja sellepärast vajaks otsus veidi pikemat kaalumist."