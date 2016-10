"Mul on hea meel tõdeda, et meil on Lätiga sarnane arusaam Balti riikide koostööst, seda nii julgeolekut, energiasõltumatust kui ka transpordiühendust puudutavate algatuste osas. Pikaajaliste eesmärkide elluviimise aluseks on heanaaberlikud suhted. Eestil ja Lätil on ühine nägemus regiooni tulevikust," tõdes president Kaljulaid, kes viibib tutvumisvisiidil Lätis.

(Läti Presidendi Kantselei)

Riigipea kohtus Riias Läti presidendi Raimonds Vējonise ja parlamendi spiikri Ināra Mūrniecega, et arutada Eesti-Läti majandus- ja kultuurialast koostööd, sealhulgas Rail Balticu projekti hetkeseisu ning Eesti ja Läti Vabariikide sajanda juubeli tähistamist. President Kaljulaid rõhutas tiheda koostöö vajadust nii kahe riigi presidentide, valitsuse, parlamendi kui ka erinevate ametkondade tasandil: "Läti on üks meie lähimaid liitlasi."

(Läti Presidendi Kantselei)

Eesti riigipea nentis kohtumisel Läti presidendiga, et kaitsealane koostöö on muutunud julgeolekukeskkonnas olulisem kui kunagi varem. "NATO Varssavi tippkohtumise olulisim otsus meie jaoks oli NATO lahingüksuste paigutamine Eestisse, Lätti, Leetu ja Poola," märkis president Kaljulaid, kelle sõnul on julgeoleku aspektist sama tähtis Balti riikide energiaalane sõltumatus Venemaast.

Presidendid Kaljulaid ja Vējonis leidsid ühiselt, et kindlasti tuleb panustada kahe riigi vahelistesse IT-algatustesse. "Andmevahetus saaks toimuda ka kolmepoolsena Soome-Eesti-Läti vahel, sest Eestil on juba piiriülene IT-koostöö Soomega," märkis president Kaljulaid.

(Läti Presidendi Kantselei)

Riigipea jõuab Eestisse tagasi täna lõunal. Järgmise välisvisiidi teeb president Kaljulaid järgmisel kolmapäeval, 26. oktoobril Leetu.