Kui vormis püsimine oleks lihtne, siis oleks igal mehel kuuspakikõht. Tänapäevane elu on praktiliselt loodudki sellisena ja selleks, et sa saaksid paksuks minna, märgib Men's Health. Millised on tavapärased ja sageli üsnagi vältimatud paksuks minemise olukorrad – ja kuidas nendega võidelda? 1. Ületundide tegemine Uuringute kohaselt on nädalas üle 40 tunni töötavatel inimestel suurem tõenäosus rasvuda. Kui sinu töö nõuab aktiivset ärireisidel käimist (üle 20 öö kuus kodust eemal), siis on paksuksmineku tõenäosus 92% kõrgem kui neil, kes 1-6 korda kuus reisile satuvad.

Mõtle, et sa tasud ise lõunasöögi eest, isegi kui sul on kuluarve. Tegelikult: eriti, kui sul on kuluarve.

"Inimesed lubavad endal olla pahad – lisajook, suur steik lõunaks – sest see on koos kliendiga," ütleb ülekaalulisuse uurija Andrew Rundle. Isegi kui sa tead, et firma tasub arved, söö lõunaks salatit või tuunikala. Pea kohtumisi jalutades, tõuse konverentsidel püsti ja leia tööpäeva jooksul aega trenni tegemiseks. Pöörane üleaja töötamine võib tekitada sinust kiusatust süüa ka siis, kui sa tegelikult polegi väga näljane. Aidata võib mediteerimine. 2. Vallandamine Võib-olla mediteerisid liiga usinalt ja süvenenult, keegi juhtkonnast avastas sind kinnisilmi olesklemas ning palus sul oma asjad kokku korjata. Oled kaotanud sissetuleku – ja selle tulemusena hakkad kaalus juurde võtma, tõenäoliselt kiirusega umbes 2,5 kilo aastas. Ootamatust töökaotusest põhjustatud stress võib tekitada unetust, märgivad teadlased. Teadvusta seda ja võitle sellega. Parema une toob aktiivne trennitegemine. Nii vähenevad ka ärevus ja depressioon, mis sageli on liigsöömise põhjusteks. Valmista endale ette lõuna, nagu tegid siis, kui sul veel töö oli. Selles võiks olla proteiinirikkaid snäkke, nagu pähklid ja kõvakskeedetud munad. Hoia rämpstoit kodust eemal. Oma CV-d viimistledes hoia vesi käepärast. Teadlased on leidnud, et inimesed, kes joovad rohkem vett kui teisi jooke, tarbivad ühtlasi ka vähem kaloreid. Tõsta pulssi ja põleta energiat, tõustes iga poole tunni tagant püsti ning tehes kaks minutit kükke ja väljaasteid. 3. Elukaaslase kokakunst Kui su naise brokoli on maitsev, siis on see hea. Aga nii tore pole asi siis, kui ta on maiasmokk, kes elab selleks, et süüa. Kui ta valmistab imelisi roogi, siis tunned armastust – ja see armastus võib koguneda su kõhule ning puusadele. Esmalt söök ja siis šoppamine: kui minna tühja kõhuga toidupoodi, siis eelistad osta kalorirohkemaid toite ja toiduaineid. Söö aeglasemalt: loe kokku, mitu korda sa iga suutäit mälud ja siis kahekordista see number. Nii võid süüa 15% vähem. Higistage koos: kui sina muutud aktiivsemaks, siis on tõenäoline, et partner tuleb sellega kaasa ja vastupidi. 4. Isaks saamine Üks uuring on leidnud, et esmakordselt isaks saavad mehed võtavad pärast lapse sündi keskmiselt kaks kilo kaalus juurde. Värsked isad kalduvad sööma käepärasemaid toite, mis põhjustavad kaalutõusu. Aga ära lase lapsel dikteerida, mida sa sööma peaks. Mängi koos lapsega: mine temaga mänguväljakule ja ära ole vaid passiivne pealtvaataja. Ronimisredelil saab hästi lõuatõmbeid teha. Ja kui titt teeb uinakut, siis võta seda kui isiklikku trenniaega. Spetsialistid soovitavad teha iga päev plankingut (kolm üheminutilist korda) või kätekõverdusi (20 sekundit, siis 10 sekundit pausi ja nii 4 minutit). Näljatunnet vaigista õuna või pirniga, mitte sõõrikute või kartulikrõpsudega. (PantherMedia / Scanpix) 5. Puhkus Uuringute teatel võib inimene puhkuse jooksul võtta juurde kuni 3,2 kilo. Reisides võid sattuda ebatervisliku toidu ja elustiili ohvriks ja see harjumus võib jääda veel mitmeks nädalaks püsima. Puhkuse ajal võib alkoholi tarvitamine kahekordistuda. Ühes grammis puhtas alkoholis sisaldub aga peaaegu sama palju kaloreid kui rasvas. Püüa tipsutada ülepäeviti, mitte iga päev. Teadlased soovitavad üht nippi: joo kumera klaasi asemel sirgete seintega klaasist, sest nii lonksad 60% aeglasemalt. Vali üks päev suuremaks söömaajaks. Tahad süüa jaanilaupäeval hunniku šaslõkki, grillvorste ja kartulisalatit? Olgu. Aga ära jätka ülejäänud toiduga orgiat jaanipäeval ja 25-ndal.