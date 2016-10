Ringkonnakohust võttis täna vastu otsuse, millega tühistas osaliselt maakohtu Autorollo tsiviilvaidluse otsuse, mille kohaselt esitati nõudeid ka endise välisministri Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse vastu. Ringkonnakohus otsustas täna tühistada osaliselt maakohtu nn Autorollo tsiviilvaidluse otsuse, mille kohaselt esitati nõudeid ka riigikogu liikme ja endise välisministri Keit Pentus-Rosimannuse ja tema abikaasa Rain Rosimannuse vastu. Autorollo võlausaldaja Teet Järvekülg sõnas Õhtulehele, et tänane otsus tundub halva unenäona.

"Kuid vaatamata sellest otsusest järelduvale( -hagejad on ebaadekvaatsed ), kinnitan – Autorollo pankrotipesas on tegutsenud täie mõistuse juures olevad isikud. Meil puudub vajadus oma aega ja ressursse väljamõeldiste peale kulutada, meil puudub soov poliitikas osaleda. Meie hagi on esitatud kümnetele ja kümnetele väga kaalukatele faktidele ja nende vahelistele seostele tuginedes. Need tõendid andsid meile veendumuse, et Autorollo pankrott viidi läbi Rosimannuste taktikepi all ja Väino Pentus on lihtsalt tankist, patuoinas," ütles Järvekülg.

"Kinnitan uuesti – mulle ja minu abikaasale tehti pankroti alguses läbi advokaat Roode ettepanek asuda kokkuleppele Autorollo tühjendajatega ning saada varade väljaviimisettevõtte Autohills kaasosanikuks. See on fakt. Kui oma arust asusime algselt võitlema nahhaalse ettevõtte tühjaksvarastamise vastu, mida meie oma silme all karistamatust tunnetades läbi viidi, siis asjasse süvenedes ilmnesid viited korruptsioonile, ringkaitsele ja valitud isikute huvides teostatavale toimingutele eri ametkondades.Näitena sellest on riikliku Kredexi mittemõistlik tegevus 2008. aastal Autorollole garantii andmisel ja hiljem väljamaksmisel; kriminaalasja venitamine ja tõendite eiramine, valikuline uurimine; kadunud 3,5 miljoni krooni saatuse mitteväljaselgitamine uurimisorganite poolt; Rahapesubüroo poolne uurimise imiteerimine; Rosimannuste poolne sisuliste ütluste andmise vältimine nii kriminaal- kui ka tsiviilasjas; Maksuameti ebatavaliselt jõuetu protsedeerimine Autorollost teistesse ettevõtetesse välja viidud varade osas; Riigikantselei varjamatu soov pankrotipesale tõendeid mitte edastada; Väino Pentuse erakordselt kiire pankrotistamine ja võlgadest vabastamise menetluse läbiviimine (samuti advokaat Roode juhtimisel), jne," loetles ta.