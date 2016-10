Ameerika näitlejatar Amber Tamblyn kehastus vabariiklaste presidendikandidaadiks Donald Trumpiks ja esines 90ndate poistebändi Color Me Badd hiti „I Wanna Sex You Up“ saatel.

Muusikasaates „Lip Sync Battle“ võistlevad kuulsused omavahel selle nimel, kes suudab paremini matkida tuntud lauljaid või bände. Muusika tuleb lindilt ja publiku lemmikuks saab see, kellel on paremad tantsusammud, kostüüm ja oskus suud kaasa liigutada. Meil nimetatakse seda playback-võistluseks.

Amber Tamblyn (Brian To/Variety/REX)

Eelmises osas olid vastamisi näitlejannad Amber Tamblyn ja America Ferrera. Tamblyn on näidelnud sarjades „General Hospital“ ja „Joan of Arcadia“, Ferrera on meile tuntud peamiselt Inetu Betty rollis.

Oma viimase etteastena kehastus Tamblyn ümber vabariiklaste skandaalseks presidendikandidaadiks Donald Trumpiks ning esitas laulu „I Wanna Sex You Up“. Kõigepealt pani ta oma vastase laval toolile istuma, et siis kogu laul talle pühendada. Ferrera on latiino ja Trumpil on seda päritolu inimeste kohta olnud nii mõndagi öelda.

Saate autorid olid mures, kas Tamblyn ikka tahab augustis lindistatud esinemise eetrisseminekut. Hiljuti jagas Tamblyn enda kogemust seksuaalrünnaku läbielamise kohta ning tegi seda just Trumpi naisi alandavate kommentaaride pärast. Näitlejannal saate osas vastuväiteid polnud ja see oli kolmapäeval täispikkuses teleekraanil.