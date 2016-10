25 aastaga on põlengutes hukkunud 2794 inimest. Kuigi 1991. ja 1992. aasta kohta andmed puuduvad, on koguarv küllaltki suur. Hoolimata sellest, et tulekahjude arv näitab langust, põleb endiselt iga päev kaks kodu. Tänavu on üheksa kuuga toimunud 4143 tulekahju, milles hukkunud 27 inimest.