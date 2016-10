Maailmakuulus vandenõuteoreetik David Icke ei usu elektroonilisse hääletamisse ning peab seda pigem ebausaldusväärseks viisiks.

"Mis sõna ma otsin? Kuidas oleks "hullumeelsus"? Ja järgmiseks "ajuvaba". Ja siis lisame, et ma ei suuda uskuda, et sellega nõusse jäädi," rääkis Icke Tallinna TV saatele "Mõtleme taas" antud intervjuus.

Kui inimene teeb midagi füüsiliselt ja kirjutab paberile risti, on see Icke’i sõnul vähemalt olemas. "Võib näha, et oled sedeli suletud kasti lasknud. Vähemalt teoorias," lisab ta.

Elektroonilise hääletuse korral on inimesed tema sõnul aga märganud, et pole võimalust kindlaks teha, kas veebis tehtud valik registreeritakse ka reaalselt nii. "Isegi kui süsteem pole algusest peale rihitud ehk vajutad nuppu ja valitakse keegi teine, mõelge e-kirjadele, mida saadetakse iga päev. Keegi võib lahti murda programmid, mida peeti siiani väga turvaliseks ka valitsuse tasemel. Kas elektroonilisi hääletussüsteeme ei saa häkkida?"

Icke leiab, et suurim probleem kõige juures on see, et vähesed juhivad paljusid, ent rahvas on naiivne: "Nad vaatavad autoriteetide poole lapsikult siira pilguga, nagu hoolitseksid nende eest emme ja issi. Viimase 26 aastaga olen uurinud seda teemat ligikaudu 60 riigis. Võim ei ole issi-emme, neil on inimkonna jaoks kuratlik plaan. Mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas."