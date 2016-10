Briti menusarja “Downton Abbey” looja Julian Fellowes kaalub seriaali lavaletoomist muusikalina. Paraku ei pruugi televaatajad seal oma lemmikuid näha.

“Mitmed inimesed on selle vastu huvi ilmutanud, aga see tähendaks teistsugust truppi, kuna ma ei mäleta, et keegi neist [“Dowton Abbey”] näitlejaist oleks eriti andekas laulja olnud,” märkis Fellowes Daily Maili teatel.

Leht ennustab, et stsenaristi märkus ärritab kindlasti krahvinna Cora osatäitjat Elizabeth McGovernit, kes vabal ajal on rokkbändi Sadie And The Hotheads solist. Ka Lady Mary osatäitjal Michelle Dockeryl on lauluannet: ta on koos McGoverni bändiga laval esinenud ning laulnud Fellowesi palvel ka “Downtoni” jõuluosas.