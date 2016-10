Kanadas Sudbury's varastati katoliku kiriku juures seisva Jeesuslapse kujult pea. Kohalike hämminguks asendas keegi selle peaga, mis meenutab kangesti Maggie Simpsoni oma.

Neitsi Maarja ja tema süles olev Jeesuslaps on kiriku ees seisnud nüüdseks pea kümme aastat, vahendab The Guardian. Selle aja jooksul on vandaalid kuju lõhkunud korduvalt. Viimasel korral otsustasid kurjategijad aga kuju pea endaga kaasa võtta. Nii oli kuju peatuna püsinud kuid. Preester Gérard Lajeunesse oli palunud kohalikel firmadelt annetusi, et kuju taastatud saaks.

Enne kui see juhtuda sai, ilmus Jeesluslapse varastaud peanupu asemele aga Maggi Simpsoni oma.