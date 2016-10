Iga mees teab, kui praktiline tööriist on ketaslõikur ehk nurklihvija ehk nurgalõikur, maakeeli rellakas, rällakas või relakas. Sest see masin on suhteliselt odav ja samas väga mitmekülgne. Aga iga mees, kel pole just kirurgi täpsust, teab ka seda, et kõige paremini aitab see tööriist robustsemate tööde puhul, sest võimas mootor ei ole kahe väriseva käekese vahel just maailma kõige stabiilsem.

Paoson Wood Workingi YouTube'i kanalil on näidatud, kuidas relaka kenasti laua külge saab fikseerida, pannes selleks kokku lihtsa puust hoidja. Üldpõhimõte on lihtne: alusplaadi külge kinnitatakse püstine kaarja süvendiga lauake, mis vastab relaka kumerusele. Ja ketaslõikur ise fikseeritakse läbi laua puuritud augu kaudu poldiga, kasutades lõikuri enda käepideme keeret. Kogu konstruktsioon kinnitub töölaua külge pitskruvi(de)ga.

Niimoodi saab ketaslõikurit kasutada igati stabiilse teritaja, lihvija ja käiana.

Muidugi ei maksa unustada ohutust ja ettevaatlikkust. Kui ise askeldada selle tööriista ketta juures, siis tuleb arvestada, et see teeb umbes 11 000 pööret minutis ja ketta irdumine võib lõppeda väga hullusti – eriti kui oled relekal otse ees, mitte taga nagu tavaliselt. Samas: täiesti ohutu pole ka ükski teine elektriline tööriist.