Pärast eile Manchester Unitedi võitu ja palju kriitikat saanud Paul Pogba esitust ei jätnud Jose Mourinho võimalust kasutamata, et pärast rõõmustavat tulemust meedia kallal norida.

"Teie arvates, ma mõtlen siin kohal meediat üldiselt - eriti neid Einsteine, sai halvimast mängijast Pogbast 48 tunniga väga hea jalgpallur," alustas Mourinho mängujärgsel pressikonverentsil. "Tõsi on aga see, et me oleme kogu aeg teadnud, et ta on väga hea mängija."

"Samuti on ka selge, et ta vajab aega saavutamaks see tase, milleks ta reaalselt võimeline on. Ta ei olnud masenduses, kui meedia teda materdas. Ta jäi rahulikuks ning ma usun, et siit läheb asi ainult paremaks," sõnas 53-aastane portugallane.

Ta lisas, et jäi eilse 4:1 võiduga Fenerbache üle kindlasti rahule ning äärmiselt tähtis oli enne Türgis peetavad kordusmängu võit kätte saada.